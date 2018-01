Downsizing - fantasifullt sätt att rädda jorden

Titel: Downsizing

Regissör: Alexander Payne

Manus: Alexander Payne och Jim Taylor

Skådespelare: Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau

Genre: Drama

Betyg: 4 av 5

Rolf Lassgård hörde vi där, han spelar den norske forskaren Jorgen Asbjørnsen, krympt till en lilleputt hög som en kaffemugg ungefär, så framträder han inför en häpen publik på en stor konferens. Att krympa människor har blivit möjligt tack vare det norska forskarlaget och nu ska mänskligheten räddas.

Allt avfall från det lilla samhället med små människor som växt upp i Norge ryms i en botten på en svart plastsäck, planetens resurser kommer nu att räcka mycket, mycket längre nu.

I USA ser man också andra fördelar, tänk hur länge pengarna man tar med sig från den fullvuxna världen räcker. Ett lyxhus stort som ett dockskåp kostar ju inget, det har alla råd med. Små samhällen växer upp där invånarna lever på sina besparingar.

Matt Damon spelar en telefonförsäljare som inte har råd med det liv han och hans älskade önskar, så de bestämmer sig för att ta det stora steget och bli små...

Men det går snett, rejält snett... Downsizing är en skruvad berättelse om ett fantasifullt sätt att rädda jorden, en komedi med allvarliga stråk. Allt är förstås inte guld och gröna skogar i de små samhällena, och vi fullvuxna utanför gasar på och ser ut att ordna jordens undergång redan imorgon.

Efter Francis McDormand kompromisslösa modersroll i Three Billboards outside Ebbing Missouri får vi här ytterligare en häftig kvinnoroll. Hong Chau spelar en vietnamesisk krympt flykting som med en nött benprotes haltar fram och sätter omgivningen på plats. Hon har också samlat på sig en rad nomineringar för rollen nu under galasäsongen.