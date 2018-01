Mångfalden på Broadway ökar

Under spelåret 2015-2016 hade 36 procent av skådespelarna och artisterna på Broadway minoritetsbakgrund, att jämföra med 20 procent tio år tillbaka i tiden. Det enligt organisationen Asian American Performers Action Coalition som sedan tio år tillbaka mäter mångfalden på scenerna.

Lin-Manuel Mirandas succémusikal "Hamilton" från 2015, om en av USA:s grundlagsfäder, Alexander Hamilton, är en av orsakerna till den ökade mångfalden på scenerna, med sin ensemble som består av en majoritet svarta amerikaner och amerikaner med latinamerikansk bakgrund.

Andra musikaler som bidragit till den ökade mångfalden på Broadways scener är "The color purple" baserad på Marsha Normans roman med samma namn och "On your feet" om sångaren Gloria Estefan och hennes man.

I åtta procent av rollerna under 2015-2016 fanns amerikaner med latinamerikansk bakgrund, att jämföra att två procent spelåret innan det.

Motsvarande siffror för svarta amerikaner på Broadway var 21 procent förra spelåret, och fem procent amerikaner med asiatisk bakgrund.

För första gången spelades också en musikal skriven av en amerikansk kompositör med asiatisk bakgrund, Jay Kuos "Allegiance", om japanska immigranter i USA under Andra världskriget.