Film om Stalin stoppas i Ryssland

Anledningen är hård kritik både från myndigheter och Rysslands kulturminister som menar att filmen förolämpar ryska medborgare, både dem som stred i andra världskriget och dem som föll offer för Stalins terror.

Den svarta komedin kretsar kring den maktkamp som uppstod i Sovjetunionen efter Josef Stalins död 1953.

Efter ett upprop efter en förhandsvisning har ryska myndigheter nu beslutat att helt stoppa filmen.

Myndigheterna hade tidigare beslutat att skjuta upp premiären av filmen för att den inte skulle krocka med 75-årsjubileet av slaget vid Stalingrad - ett av de blodigaste slagen under andra världskriget, skriver SVT:s Kulturnyheterna.

"The death of Stalin" är regisserad av Armando Iannucci, som tidigare legat bakom tv-serierna The thick of it och Veep, och i de stora rollerna syns Steve Buscemi, Michael Palin och Andrea Riseborough.

Filmen kommer att visas under årets upplaga av Göteborgs filmfestival.