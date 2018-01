Hårdnande klimat för politiska konstnärer i Ryssland

Det här fallet handlar om ett etablerat konstnärspar från Krasnodar i södra Ryssland. I Sverige har vi kunnat se Lusine Dzjanjans och Aleksej Knedljakovskijs verk i till exempel Uppsala och Umeå. De har också medverkat flera gånger i Kulturnytt och P1 Kultur. I höstas var deras arbete också med i London på Saatchi Gallerys uppmärksammade utställning Art Riot om post-sovjetisk aktionism.

Dzjanjan och Knedljakovskij har i flera år gjort politisk konst och varit utsatta för hot och våld under lång tid. En av de mest uppmärksammade aktioner de deltagit i var när gruppen Pussy Riot spelade in en video i offentlig miljö under vinter-OS i ryska Sotji 2014. Den gången misshandlades de av kossacker inför film- och tv-kameror.

När Knedljakovskij förra vintern förknippades med en aktion mot en staty av den sovjetiska säkerhetstjänstens grundare ökade hotbilden markant mot paret. Ända sedan två medlemmar i konstnärsgruppen Pussy Riot 2012 dömdes till två år i fängelse har läget gradvis hårdnat i Ryssland. Det som för några år sedan uppfattades som obehagligt är för många aktivister idag livsfarligt. Varje vecka hör vi om oberoende journalister, konstnärer, politiska aktivister och människorättsförsvarare som tvingas lämna Ryssland efter hot och förföljelser. Ingenting tyder på att situationen kommer att bli enklare för dem framöver utan många kommer att tvingas leta efter fristäder runt om i världen.