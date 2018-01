"All the Money in the World": Vart tog Kevin Spacey vägen?

Titel: All the Money in the world

Regissör: Ridley Scott

Manus: David Scarpa efter John Pearsons bok

Skådespelare: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg

Genre: Drama byggt på verkligheten

Betyg: 3 av 5

Vi är i Rom och året är 1973. Som sonson till världens rikaste man borde han vara ett kap för kidnapparna, men farfar vägrar betala ut en enda dollar av de 17 miljoner som begärs i lösensumma.

John Paul Gettys far bidrar inte heller med något, han har fastnat i ett drogberoende och ligger på en dyscha i Marocko.

Kvar i Rom är mamman Abigail, skild från den missbrukande pappan och den enda som verkar bryr sig om att få sonen fri.

All the money in the world skildrar en girig värld, där rikedom byggs på andras bekostnad. Paul Getty har byggt sin rikedom på olja, skatteplanering och snålhet. Och nån egentlig plats för sonen har aldrig funnits, den tonårige sonsonen är visserligen mera kär för den åldrade krösusen Getty, men inte så kär att han är värd några miljoner.

Vad hände då med Kevin Spacey i allt detta? Ja, efter avslöjandena om sexuella övergrepp i samband med MeToo så bestämde man helt enkelt att ta om alla scener han var med i, och det är många. Han hade nämligen rollen som den gamle Getty och ersattes av 87-årige Christoffer Plummer som gör det riktigt bra och trovärdigt. Ut med Kevin Spacey alltså och in med Christoffer Plummer som fått en Oscarsnominering som belöning.

Michelle Williams spelar mamman Abigail, trött och uppgiven som de flesta i filmen, och Mark Wahlberg har en huvudroll som Gettys förhandlare i affärer, men också i kidnappningsdramat, och han är Mark Wahlberg... och gör inget oförglömligt intryck. Att han fick betydligt bättre betalt än Michelle Williams för att ta om scenerna i filmen, känns obegripligt när man ser slutresultatet.

Hela All the money in the world är lite avslagen, Ridley Scott har regisserat och lagt in en del tillrättalagda scener och filmspänning, men den riktiga spänningen, det oerhörda tryck som kidnappningen måste inneburit, saknar jag.

Det mest intressanta med filmen är att den speglar en turbulent tid i Europa, som inte ligger så långt bort, 70-talet med kidnappningar och flygkapningar.