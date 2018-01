Hiphoppens kärlekshistoria med Ikea

Rapartisternas kärlek till det svenska möbelföretaget går långt tillbaka. Bland annat har Lil' Wayne och Big Sean sjungit om den svenska möbeljätten.

Redman har refererat till företaget i flera olika låtar. Bland annat i "Gimmie One" där han rappar "I lines in my rhyme are longer than Ikea".

Kanye West stoltserade även med sina Ikeakunskaper i låten "Last call" där han sjunger. "You know, we went to Ikea, I bought a bed, I put the bed together myself"