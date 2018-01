Regissörsmöten på Göteborgs filmfestival

Armando Iannucci är aktuell på Göteborgs filmfestival med sin senaste film "The death of Stalin" och även med en egen masterclass. Men den skarpa satirikern som är känd för att ha skapat serierna "Veep" och "The thick of it" säger till Roger Wilson om att han redan har sett allt. Nu blir han allt mer politiskt aktiv.

– Jag har gjort det här i tio år nu. Jag är mer intresserad av att delta på riktigt. Jag gör fiktion och jag tror inte att någon fiktionalisering av samtiden kan vara mer absurd än vad den är just nu, säger Armando Iannucci.

Den svenska dokumentärfilmsregissören Cecilia Björk visar även hon en film, "En bra vecka för demokratin", som skildrar Almedalsveckan.

– Det var viktigt att komma bort från sakfrågorna. Den handlar om hur politik iscensätts och hur maskineriet ser ut. Därför var det viktigt att inte fokusera på en specifik person eller ett specifikt parti, säger Cecilia Björk.

En regissör som är på plats på festivalen, men som inte är aktuell med en ny film, är Lisa Ohlin. Hennes bok "Rabbinen" handlar om hennes kollaps efter att filmen "Walk with me" var färdig.

– Jag mådde fruktansvärt dåligt efter min förra långfilm och visade alla tecken på posttraumatisk stressyndrom. Jag gick runt och grät. Jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. För att försöka bli frisk började jag formulera mig.