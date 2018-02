Veckans ord: Systerskap

När den sista refrängen klingade ut i den amerikanska sångerskan Keshas låt "Praying" på Grammy Awards i söndags var det få som funderade på hur hon träffade tonerna. All uppmärksamhet riktades mot hur den vitklädda kören av andra stjärnsångerskor slöt sig kring den gråtande Kesha som för att skydda henne från kamerorna och från galapubliken.

Ingen på popmusikbranschens mest prestigefulla prisutdelning kunde ha missat bakgrundshistorien: att Kesha 2014 stämde sin producent för sexuella övergrepp och trakasserier under de 10 år de jobbade tillsammans. Efter en ett och ett halvt år lång process las fallet ned eftersom de allvarligaste anklagelserna, två fall av våldtäkt, låg för långt tillbaka i tiden för att kunna tas upp - även om de skulle vara sanna. Dessutom hade producenten hon anklagade för övergreppen fortfarande kontroll över Keshas karriär genom kontraktet med hans skivbolag.

Så när Kesha kom ut på scenen under årets upplaga av Grammygalan för att sjunga den låt som handlar om allt detta flankerades hon av Cyndi Lauper, Camila Cabello och flera andra stjärnor. Det var en helt ny nivå för den solidaritetsvåg av systerskap som burit fram Kesha de senaste åren.

Jag kunde inte låta bli att tänka på Grammy Awards 2007 när trion Dixie Chicks gjorde sin revanschartade comeback och framförde låten "Not Ready to Make Nice". Gruppen hade i flera år jagats och bespottats för ett kritiskt uttalande mot USA:s invasion i Irak 2003. Många av angreppen mot Dixie Chicks hade en stark kvinnofientlig ton. Den som själv vill bilda sig en uppfattning om vad gruppen råkade ut för kan se dokumentärfilmen "Shut Up And Sing". Även om de tre kvinnorna i Dixie Chicks till slut fick sin upprättelse där på Grammygalan så var det ändå något av de tre mot världen.

När Kesha klev ut på scenen i Madison Square Garden i New York i söndags ställde sig världen, och framför allt Kesha medsystrar i musikbranschen, bredvid henne. Skådespelerskan och sångerskan Janelle Monaes blixtrande introduktionstal före "Praying" pekade framåt mot nästa steg efter MeToo: Time's up. Det måste bli ett slut för diskriminering, trakasserier och ojämlikhet, sa Monae.

När MeToo-stormen drog in i höstas var det många som sa att det nu behövs något mer, att frågan måste fördjupas och utvecklas. Efter det att 50 svartklädda kvinnliga skådespelare intog scenen på den svenska filmbranschens Guldbaggegala i förra veckan, efter MeToo-utspelen på Golden Globe-galan nyligen, efter att så många kvinnor gått samman för att i första hand stötta varandra istället för att konkurrera så är det fullt möjligt att nästa steg i utvecklingen redan är här: ett nytt slags systerskap med kraft att förena och peka ut nya möjliga vägar.