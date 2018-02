Churchill, skönheten och odjuret

Titel: "Darkest Hour"

Regi: Joe Wright

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

- How many more dictators must be wooed... appeased before we learn: You can not reason with a tiger when your head is in it's mouth!

Där har ni själva grundkonflikten. Churchill, nybliven premiärminister i brist på andra, står närmast ensam mot syltryggarna som vill förhandla med Hitler för att rädda armén som är omringad i Frankrike. Men det går inte att resonera med en tiger när man huvudet i dess käft.

I den svåruthärdliga Churchillfilm som kom i höstas gjorde Brian Cox sin retlige och gnällige sir Winston med antingen viskningar eller vrål och inget däremellan.

Den filmen hette kort och gott och missvisande Churchill. "Darkest Hour" skulle kunna heta Oldman. För det går inte att ta ögonen från vad Gary Oldman håller på med, hur han sluddrar och plirar och åbäkar sig. Det är inte utan överspel men det är oavbrutet så mycket mer intressant än själva handlingen. Och också helt i linje med att det egentliga dramat utspelar sig innanför det stärkta skjortbröstet, snarare än på det världspolitiska slagfältet.

Moderna Churchillskildringar är ofta är att slags Skönheten och odjuret-historier. Dels finns det alltid någon söt sekreterare som Churchill först skrämmer livet ur med sina högljudda krav på dubbelt radavstånd i telegrammen, men som sedan får honom att gråtmilt vekna när han ser den lilla människans storhet och sorg.

Men än mer handlar det om dramatiska kontrasten mellan den här whiskygurglande puddingpersonens ofta helt hopplösa uppenbarelse - och den retoriska skönhet som är de här filmernas återkommande klimax. Hur Churchill förmådde mobilisera det engelska språket and send it off to war som det heter i filmen.

Även där hamnar själva skådespelarkonsten i fokus, orden som förvandlar och förtrollar. Hur de landar hos publiken idag, nu när engelska kanalen återigen blivit en vallgrav mot Europa - det är en annan historia...