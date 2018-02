närmusikentystnar belönad på Manifestgalan

Manifestjuryn skriver i sin motivering att #närmusikentystnar är

en rörelse som i slutet av året slet upp ögonen på vår allt för länge blundande musikbransch. Med enkla men skoningslösa medel tvingade den oss att rannsaka oss själva men även våra vänner, kollegor och organisationer.

Juryn tillägger: "än har vi bara sett en föraning av de kraftfulla positiva förändringar den kommer att medföra."

Mattias Alkberg röstades fram till årets bästa liveartist.

Flera av artisterna som vann på Manifest som Loney Dear och vinnarna för bästa barnmusik: Emma & KJ är också nominerade till Grammisar.

De övriga vinnarna:

Barn

Emma & KJ - Huset (Brus & Knaster)

Motivering: För en skiva om fantasifulla och vardagliga historier med barnasinnet i fokus. Musiken svänger mellan afrobeat och funk till indie och powerpop för att landa i texter om gurkor, tomater och hur gammal en människa kan bli!

Dans

Arkajo - Samlad produktion 2017 (Aniara Recordings, Brotherhood Sound System, Bror Records)

Motivering: Ett välkomnande mörker. En känsla för rymd och framåtdrivande med sidosväng. Ett universalmedel för eviga nätter av översinnlig gemenskap. Årets vinnare i Dans är:

Dansband

Expanders - Play That Rock 'n' Roll (Expanders Dans & Nöjen)

Motivering: Årets Manifestvinnare 2018 i klassen Dansband är ett band som stadigt och målmedvetet byggt en egen gedigen profil inom dansmusik, och med fingertoppskänsla och stor musikalitet lyckats vinna respekt både hos den yngre och den mer traditionella danspubliken.

Efter många års turnerande och tusentals mil på våra vägar stod alla stjärnor rätt för bandet 2017 – med kritikerrosat album, Guldklaven-prisad sångare och en fullbokad, rikstäckande turnéplan. Eftersom Danssverige domineras av band från södra och mellersta delarna av riket, är det extra roligt att i år få ge priset till ett av Sveriges allra nordligaste dansband.

Experimentellt

Mirjam Tally - Interferences (Mirjam Tally)

Motivering: Med pregnans och dramaturgi levereras en fascinerande rik palett av osedvanliga klanger som på flera sätt kommer nära inpå lyssnaren.

Folk

Lisas - Fiddle & Accordion Conversations (Sally Wiola Records/Playground Music)

Motivering: Nydanat traditionellt. Sökande existentiellt. Minimalistiskt exceptionellt. Vi hör ett skarpsinnigt musikerskap som blir en lisa för själen… Två instrument blir ett och en person blir två, i en dialog som förmedlar rofylld stämning, vacker harmoni, berörande djup och fjäderlätt sinnlighet. Manifestpriset för årets folkmusik går till debuterande duon LISAS som består av riksspelman Lisa Rydberg och årets dragspelare 2015 Lisa Långbacka, för deras ”slow music” produktion - ”Fiddle and accordion conversations"

Hiphop

Sammy & Johnny Bennett - ST.RECK (Woah Dad!)

Motivering: Organiskt växer sig beatsen, tempot och ett unikt flow in i kroppen som sedan stannar kvar. En säregen stil som påminner om en hybrid av att nå toppen på egna villkor samt det som komma skall för framtida hiphop där olika influenser får samverka. Det är hiphop mitt i prick. Sverige skådar en ny fraktion där ordet fått sprida sig självt; där den nya generationens hiphop utanför och innanför stadsgränserna skapar nutida poesi med kulsprutetexter som förankrar sig i vardagen, humor och allvar, hemmavideos, Chewbacca och Vivaldi. Det här är noll-tretti-ett, och ingen tvekan på talangen-Stopp, ta en titt på falangen!

Hårdrock

Monolord – Rust (RidingEasy records)

Motivering: Riffet i öppningsspåret säger mer än skivans storhet. Det talar om vad hårdrock är, vad genren står för, vad genren gör med din kropp och hur genren kan förtrolla ditt inre.

När andra artister trampar upp musikaliska stigar till forna tider slungar den göteborgska trion ut lyssnaren i yttre rymden.

Sinnesöppnande och svävande utan att tappa fokus glömmer de aldrig bort var resan börjar och vad deras energiska doom metal kretsar kring – riffet!

Jazz

Mariam The Believer - Love Everything (Repeat Until Death)

Motivering: Med sin enastående och ärliga röst och med ett nyskapande som för jazzen framåt får hon oss att hoppas att kärleken övervinner allt i ett fantastiskt mantra.

Årets Live

Mattias Alkberg (Teg Publishing)

Motivering: Denna norrländska gigant debuterade 1992, men är definitivt tillbaks som förstklassig poet med integritet - han har ett unikt uttryck i landet.

Det handlar om förmågan att väva in det politiska i vardagen, glesbygdens utarmning, vardagliga betraktelser och starka känslor utan att göra klassisk punk av det. Det är modigt av honom att inte påverkas av trender och tendenser, här saknas helt ängslighet i valet av arrangemang och ljudbild. Texterna kan stå på egen hand utan musikens stödben.

I liveform är det en gränsöverskridande urkraft som möter publiken och väver samman punk, poesi, rock, visa, samtal, politik och kärlek. Ingen annan har skakat om sin publik på detta sätt 2017.

Årets musikvideo

Nadia Tehran - Cash Flow (Year 0001) Regi: Jonas Hong Soo Eriksson

Motivering: Årets vinnare är en video som imponerar i attityd och utförande. Varje scen är som ett eget litet konstverk som bär på sin egna historia. Vi vill se mer och vi får mer än vi hoppats på.

Årets Nykomling

Donika Nimani (Dazed Music)

Motivering: Med en klassisk känsla för ämnet presenterar artisten olycklig kärlek och frostiga förhållanden på ett utlämnande och självklart sätt, men ändå, ack så gripande och varmt. Det här är tidlös svensk pop för 20-talet!

Pop

Loney dear - Loney dear (Real World Records)

Motivering: Det här är ingen ny artist, utan en som kontinuerligt har levererat högkvalitativ musik genom åren. Den senaste skivan utmärks framför allt av det symfoniska soundet, som gett de redan emotionella låtarna än mer känsla.

Punk

Trots - Trots (Crush & Create Records)

Motivering: Det här bandet ser till att Sveriges hardcorehuvudstad är och förblir i norr. Unga och pissförbannade förvaltar de Sveriges stolta punkarv, som uppblandat med redigt råa amerikanska influenser ser till att undvika proggens trötta fallgropar. Det här är ljudet av det nutida Umeå hardcore, det här är ljudet av Trots.

Rock

ShitKid - Fish (PNKSLM Recordings)

Motivering: Årets vinnare i kategorin rock gör musik som är stenhård, medryckande och oförutsägbar. Här finns melodier som skulle få vilken våning som helst i Brill Building att skaka av avund och här finns gitarrer som skulle få GG Allin att behöva byta blöja. Vi begriper ingenting men vill höra mer. Prisad vare ShitKid!

Rytm

Jaqee - Fly High (SwingKids)

Motivering: Vinnaren av årets Kategori Rytm har skapat en vacker, unik och oemotståndlig upplevelse i sitt senaste album.

Texterna fångar människans innersta väsen, från ilska och rädsla till lycka och välmående. Kompositionerna och mellanspelen stärker temat som går genom hela albumet, nämligen känslan - viljan - att flyga högt.

Melodierna lockar oss att resa, växa, drömma, uppnå och leva. Och titelspåret kan vara årets bästa låt och video 2017

Singer/songwriter

Bror Gunnar Jansson - And The Great Unknown - Part I & II (Normandeep Blues)

Motivering: Närvaro, intimitet, nerv. Förmågan att trollbinda lyssnaren med en avskalad ljudbild och själfull sång. Rotad i traditionen men med ett uttryck som är här och nu.

Synt

Priest - New Flesh (Lövely Records)

Motivering: För ett komplett album som går från det djupaste mörka till det melankoliskt poppiga, allt förstärkt av intressanta ljud, skevande oljud och starka refränger går årets pris i kategorin synt till:

Visa

Franska Trion - Los Angeles (Matti Ollikainen)

Melankolins mästare som namnet till trots kommer från Göteborg har med sitt säregna sound gjort ytterligare ett album att spegla sig i när svärtan i själen gör sig påmind.

Manifest och SKAPs pris till årets textförfattare

Katohjärta - Inget kommer att ordna sig (Hybris/Det Svenska Musikundret) Text: Erik Hörnsten

Motivering: Skarpslipade och vemodiga poptexter som sätter ord på kampen vi alla utkämpar för att ta oss igenom vardagen. Texter som hugger som en dolk men ändå lämnar lyssnaren med en känsla av hopp.

Manifest och SKAPs pris till årets kompositör

Pale Honey - Devotion (Bolero Recordings) Kompositörer: Tuva Lodmark, Nelly Daltrey, Anders Lagerfors

Motivering: Med små medel skapar de låtar som är betydligt större än summan av dess delar. De har lyckats med konststycket att skriva musik som låter bekant men ändå har ett helt eget uttryck.