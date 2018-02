The Temptations sångare död

År 1968 blev sångaren en del av den populära Motown-gruppen, och har under sin sångkarriär sjungit på hits som "Papa Was a Rollin' Stone" och "I Can't Get Next to You".

Trots att Dennis Edwards sjöng sporadiskt i The Temptations under sent 70-tal och tidigt 80-talet blev han invald i Rock and roll hall of fame 1989.

Beskedet om Dennis Edwards död i hemstaden Chicago lämnades av familjen. Sångaren skulle fyllt 75 år den 3 februari. Dödsorsaken är ännu okänd.