Ingrosso och Lundvik vidare till final i Melodifestivalen

John Lundvik med låten "My turn" och Benjamin Ingrosso med "Dance you off" kommer vi att få se i Solna och Friends Arena den 10 mars, efter att de kammade hem varsin finalplats.

Det var två glada Lidingökillar som tog de två första platserna i finalen i Melodifestivalen 2018.

– Jag är fortfarande chockad här när jag står och pratar med dig för att jag är verkligen en underdog i den här tävlingen. Jag står mot hela elitsverige när det kommer till artister och jag kom hit som en låtskrivare med en låt som handlar om "my turn", säger John Lundvik

Trots att Benjamin Ingrosso var förhandstippad så var även han chockad över resultatet som ledde honom hela vägen till final.

Sigrid Bernson och Renaida tog sig till Andra chansen, medan Edward Blom hamnade på femte plats.