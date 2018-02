Förlagschefer hoppas på ändring i regler för Bookerpriset

Det är tidningen The Guardian som rapporterar om brevet.

2014 ändrades reglerna så att alla romaner skrivna på engelska och utgivna i England kunde få priset - vilket betydde att hela den amerikanska romanutgivningen också inkluderades.

I det aktuella brevet ber nu de brittiska förlagscheferna om en ändring tillbaka det gamla systemet, när bara romaner från Storbritannien och det brittiska samväldet och Irland bedömdes.

I brevet skriver förlagscheferna att The Man Booker prize blivit mindre globalt, trots att avsikten förmodas varit den motsatta.

2017 var tre av de sex finalisterna från USA.

2013 års finallista hade en större mångfald med bland andra en författare från Nya Zeeland, en från Zimbabve och en från Kanada.

De senaste två åren har priset vunnits av amerikaner.

Brevet har ännu inte skickats in till de ansvariga för The Man Booker prize skriver The Guardian. Den 22 maj delas priset ut för 50e gången.