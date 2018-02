Nästan bortom grymt i dansföreställningen "Puur"

Titel: "Puur"

Plats: Kungliga Operan

Koreograf: Wim Vandekeybus

Premiär: 2 februari

– Alltså även klassisk balett kan ju ha grymma berättelser, men det här är modern dans, väldigt teatral - och det är nästan bortom grymt. Som musiken skvallrar om är det väldigt mörkt och inte bara musiken får nackhåren att resa sig. I "Puur" finns en historia som spänner en våldsam båge från bibelns berättelse om barnamördaren Herodes till nutid, det handlar om det kanske mest ondskefulla av alla maktgrepp - att ge sig på oskyldiga barn, säger Cecilia Djurberg som såg premiären på Operan i Stockholm i fredags.

– Formen kan nog bäst beskrivas som dansteater, det är ganska mycket text för att vara dans, men den är ändå underordnad, vi har också filmade sekvenser som förstärker berättandet. Niklas Ek gör rollen som The Gatekeeper och blir som ett slags berättare, och föreställningen börjar i ett slags efter katastrofen-tillstånd. Scenen ramas in av ett bågformat staket av stående spjut. Alla femton dansarna är klädda i vitt, de ligger på golvet och The Gatekeeper föser liksom ihop dem till en hög med hjälp av ett slags högtrycksspruta som om de vore ohyra.

