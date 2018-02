Kritiskt läge för samiskt kulturhus

Det samiska kulturhuset Tráhppie i Umeå fyller enligt den samiska föreningen två viktiga funktioner. Det är en samlingsplats för samer i sapmi och en arena där samisk kultur får berätta sina egna berättelser.

Men får de inte in pengar innan sommaren, är de osäkra på om de kan fortsätta hålla öppet.

– Vi är bekymrade över läget. Alla förstår att man inte kan bedriva programverksamhet och arrangemang utan personal. Det är en omöjlighet, säger Micael Lindblad ordförande i Tráhppie.

När föreningen hade samlats för krismöte i slutet av januari kom de på att det egentligen var dags att fira femårsjubileum. Men firandet fick vänta när den ekonomiska situationen för det samiska kulturhuset Tráhppie i Umeå fortsätter att vara problematisk.

– Vi har sökt 1,2 miljoner mer för att kunna driva det. Vi har fått in en sammanlagd höjning på 300 000.

Det låter som mycket pengar. Varför behövs det?

– Vi behöver minst en heltidstjänst till för att kunna driva det. Nu har vi råd med en halvtid på Tráhppie och det går inte ihop. Vi behöver en halvtid för att sköta kommunikation och en till halvtid för ekonomin.

Det fattas alltså nästan niohundratusen kronor i nuläget. Pengar som föreningen hade hoppats kunna få in via Statens kulturråd, Region Västerbotten och Sametinget som redan i dag bidrar med strax under hälften av kulturhusets totala finansiering.

Sametinget och Kulturrådet har tillsammans ökat med trehundratusen, men har inte möjlighet att bidra med de summor som Trahppie säger krävs för att driva verksamheten. Ingrid Inga är ordförande i Sametingets kulturnämnd.

– Jag förstår Tráhppie, de har lämnat in en ansökan som är långt över det som Sametinget kan gå in med. Vår diskussion i nämnden var vilka organisationer som vi ska dra in stödet för att kunna ge Tráhppie ytterligare. Vi höjer verksamhetsbidraget från 100 000 till 200 000. Det är det vi mäktar med i dag med vår budget, säger Sametingets kulturnämnds ordförande Ingrid Inga.

Tráhppie sätter nu sitt sista hopp till Umeå kommun som redan står för merparten av finansieringen. De ska söka ett utvecklingsbidrag med pengar som inte kommer från Umeå kulturnämnds budget.

Samtidigt tycker de involverade i Trahppie att det borde börja samtalas mer om statligt stöd för samisk verksamhet. De har planerat och hoppas fortfarande ha möjlighet att genomföra en dag där de bjuder in samiska kulturföreningar och statliga företrädare för samtal i mars nästa år.

– Jag tycker att vi har alla argument på vår sida. Svenska staten har liksom rätt så mycket att göra med att återupprätta sin egen historia. Vi ger dem en chans helt enkelt, säger Micael Lindberg orförande i Thráppie.