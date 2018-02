Nedstängd Facebookgrupp försökte sänka filmbetyg

"Black Panther" är den senaste serietidningshjälten i Marvels Disneyägda universum som blir till film. Som med så många andra så kallade blockbusters är förväntan bland publiken stor, och filmen beräknas dra in mellan 130 och 150 miljoner dollar under premiärhelgen nästa vecka.

Men alla är inte riktigt lika förväntansfulla, och i helgen stängde Facebook ner gruppen "Down with Disney's Treatment of Franchises and its Fanboys" - som ungefär kan översättas med "Ner med Disneys behandling av uppköpta varumärken och dess fans".

Gruppen hade ungefär 3700 medlemmar innan den stängdes ner och målet var att ge Black Panther så låga betyg som möjligt på den stora filmdatabasen Rotten Tomatoes. Enligt gruppens moderator för att "jämna ut all den positiva uppmärksamhet filmen fått av recensenterna som Disney betalat".

Nättidningen Huffington Post säger sig ha varit i kontakt med en av gruppens moderatorer. Moderatorn själv ska ha beskrivit sig som en anhängare till den högerextrema så kallade "alt-right-rörelsen".

Moderatorn sade sig också ligga bakom en tidigare betyg-sänknings-attack mot filmen "Star Wars: The Last Jedi", som kom ut i december förra året. Anledningen ska bland annat ha varit att filmen bröt mot Star-Wars-universumets alla regler och att den var en del av en feministisk agenda.

Men i helgen stängde Facebook alltså ner gruppen. I ett uttalande till CNN hänvisar de till sina regler kring näthat och mobbning. Filmbetygs-sajten Rotten Tomatoes säger att de håller nogrann koll på sina plattformar när det gäller "Black Panther".

"Black Panther" är en av de första superhjältefilmerna med nästan enbart svarta skådespelare, rapparen Kendrick Lamar står för soundtracket och hittills har filmen sålt mer förköpsbiljetter än någon annan av Marvels hjältar.