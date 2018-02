Willem Dafoe: Det är inte sant, jag är snäll

Det är stekande het sommar i Florida och sexåriga Moonie och hennes kompisar njuter av att vara lediga från skolan. De bor på The Magic Kingdom Motel, ett stenkast från Disney World, men som tillhör ett annat universum. Här lever människor som inte kan få riktiga lägenheter. Många har barn - som får springa vind för våg - medan de själva är fullt upptagna med sina trassliga liv och problem.

Dramat "The Florida Project" sätter ljus på den dolda hemlösheten i USA - på människor som lever i otrygghet på billiga motell. En situation som präglar barnen som växer upp där, menar skådespelaren Willem Dafoe

– Filmen är berättad ur barnens perspektiv och de lever ett äventyrligt sommarliv, men man får också en föraning hur deras vuxenliv kommer att se ut om de inte kan ta sig ur fattigdomen", säger Willem Dafoe.

Han spelar motellföreståndaren Bobby, en godhjärtad man som håller ett vakande öga över barnen - jagar bort pedofiler och agerar badvakt vid den lilla poolen - samtidigt som han försöker få deras föräldrar att betala hyran i tid.

Han utmärker sig inte, men han har ett gott hjärta och en tro på människan.

– Bobby vill bara ha lugn och ro, och måste använda olika strategier för att hantera olika människor. Han utmärker sig inte, men han har ett gott hjärta och en tro på människan. Han slits hela tiden mellan att vilja vara schysst och att upprätthålla ordningen", säger Willem Dafoe, och tillägger att det var fint att få spela in, på precis ett sånt motell som filmen handlar om:

– Ibland kunde jag be den verklige föreståndaren att gå ut från sitt kontor när vi skulle spela in en scen, och så fick jag ta över och göra hans jobb en liten stund.

Din och min lycka är beroende av varandra, så enkelt är det.

Willem Dafoe hoppas att filmen ska inspirera publiken att engagera sig för att minska klyftorna i USA, att biobesökarna ska känna solidaritet med invånarna på The Magic Kingdom Motel.

– Din och min lycka är beroende av varandra, så enkelt är det. I Sverige har ni ju ett annat socialt skyddsnät än vi har USA, men speciellt i dessa tider är det viktigt att fråga sig var vi lägger krutet - är det på skolor och bostäder eller på poliser och fängelser?"

62-årige Dafoe har en lång karriär bakom sig som en av USA:s främsta karaktärsskådespelare. Han har Oscarsnominerats tre gånger, för "Plutonen", "Shadow of the vampire" och nu för "The Florida project", men det är några oförglömliga skurkroller - bland annat The Green Goblin i "Spiderman"-filmerna - som har gjort honom riktigt känd.

Själv menar han att det är ett av de vanligaste missuppfattningarna om honom, att han alltid spelar skurkar och att han är lite skrämmande som person.

Jag blir alltid förvånad när folk säger "Wow, du spelar en trevlig kille i den här filmen.

– Det är inte sant, jag är snäll. Jag blir alltid förvånad när folk säger "Wow, du spelar en trevlig kille i den här filmen" - då antar jag att de inte har sett så många av mina filmer.

När vi möts i London ser han inte särskilt skrämmande ut - kanske beror det på att han har färgat håret i en rödblond nyans som får honom att se ut som en överårig surfare. Dafoe ska spela Vincent van Gogh i Julian Schnabels kommande film "At eternity's gate" och har fått målerilektioner av Schnabel som också är bildkonstnär.

– Det är inte så viktigt i scenerna, men det hjälper att veta vad jag pratar om och leker med i min fantasi. Han lär mig en massa om hur man sätter färger bredvid varandra och sättet att se. Jag ser saker annorlunda nu jämfört med för en vecka sedan. Han har tränat mitt öga att se saker och det är spännande, säger Willem Dafoe.