Popdrottningarnas kväll på Grammisgalan

– Tre priser! Det är inte klokt, säger Zara Larsson i ett förinspelat klipp.

Före galan var det fördel Tove Lo. Sångerskan hade nominerats i fem Grammiskategorier och fick också den första tunga utmärkelsen, den för årets pop, med albumet "Blue lips (Lady wood phase II)". Ett ytterligare pris blev det – det som Tove Lo önskade sig mest i förväg – årets textförfattare.

- Det var lite speciellt då det finns många svenska fantastiska textförfattare som var nominerade och då tänker man att hemmaspråket klingar bäst, så jag blev väldigt glad för det priset.

Jag älskar att vända och vrida på orden i timmar. En del blir ju stressade av det , men det är min hemmazon, säger Tove Lo.

Men sedan tog Zara Larsson över taktpinnen. Efter priset för årets artist följde priset för årets låt "Only you" och det avslutande priset årets album för "So good".

Zara Larsson kammade alltså hem tre priser, Tove Lo två och resten av statyetterna fördelades liksom av rättviseskäl en och en.

17-årige hiphopartisten Jireel blev vald till årets nykomling (han blev årets artist på P3 Guld-galan) och han vill ha mer.

- Det här är definitivt en kick för mig, det får mig att bli driven och vilja ha mer. Jag kommer 100 procent att vara här nästa år.

Veteranerna Europe kunde gå hem med statyetten i kategorin årets hårdrock/metal och 60-årige Thåström fick rockpriset för "Centralmassivet".

En kritiserad kategori var Folkmusik/Singer-songwriter där det bara fanns singer-songwriter nominerade vilket lämnade folkmusiken utan möjlighet till pris.

Vinnaren Lisa Ekdahl saknade också folkmusikern på galan och såg gärna att de fick ett eget pris nästa Grammisgala.

Lisa Ekdahl som fick sina första tre grammisar redan 1994, då hon var 23 år. Hon hade inte väntat sig något pris i år, hon hade mest sett fram emot kvinnornas tal på galan och #närmusikentystnar.

- För mig var den här kvällen mer en manifestation, för det här året har varit ett så starkt år med förändringar för kvinnor i alla branscher.

- Nu ska vi sluta att bara morra när någon får en dask i rumpan, nu ska vi bara ropa rakt ut att det här är inte okej.

Det säger Lisa Ekdahl, som strax över hjärtat skrivit Patriarkatet faller på huden.

Fever Ray snuvades på priset för årets bästa album men tröstades i stället med utmärkelsen årets producent. Karin Dreijer kunde ta emot statyetten tillsammans med ett helt team av medproducenter.

Annika Norlin och Säkert blev inte vald till årets textförfattare, men fick i stället priset för årets alternativa pop för den kritikerrosade plattan "Däggdjur". Och i årets hiphop fick Stor och Mwuana se sig slagna av Yung Lean med "Stranger".

Årets hederspris gick till Kenneth Gärdestad för hans mångåriga insatser i svenskt musikliv och "hans underbara texter" till brodern Ted.

Under galan hölls också en manifestation för metoo-rörelsen och uppropet #närmusikentystnar".

Ane Brun, Janice, Icona Pop, Miss Li, Tove Styrke, Molly Sandén och Lisa Ekdahl var bara några av alla dem som deltog på plats på Grand Hotel i Stockholm när de kvinnliga artisterna tågade in hand i hand på Röda mattan.

De över 2 000 artister, producenter, låtskrivare, dj:er, kompositörer med flera som skrivit under uppropet har vittnat om en extremt hierarkisk bransch där det har varit svårt att göra sin röst hörd – eftersom "det är männen och pengarna som bestämmer".

Nomineringar:



Årets album

Fever Ray: "Plunge"

Mwuana: "Triller"

Säkert: "Däggdjur"

Tove Lo: "Blue lips (Lady wood phase II)"

Zara Larsson: "So good"

Årets artist

Henrik Berggren

Linnea Henriksson

Stor

Tove Lo

Zara Larsson

Årets nykomling

Hov1

Janice

Jireel

Mabel

Sarah Klang

Årets låt

Avicii (featuring Sandro Cavazza): "Without you",

Kaliffa: "Helt seriöst",

Lamix (featuring Mwuana, Jireel, Elias Abbas, Blizzy): "Hey baby (remix)" Miriam Bryant (featuring Neiked): "Rocket"

Tjuvjakt: "Tårarna i halsen"

Zara Larsson: "Only you"

Årets pop

Linnea Henriksson: "Linnea Henriksson"

Miss Li: "A woman's guide to survival"

Oskar Linnros: "Väntar på en ängel"

Tove Lo: "Blue Lips (Lady wood phase II)"

Zara Larsson: "So good"

Årets alternativa pop

Henrik Berggren: "Wolf's heart"

Jens Lekman: "Life will see you now"

Loney Dear: "Loney Dear"

Säkert: "Däggdjur"

Vaz: "Necessary Pt.I", "Necessary Pt.II"

Årets rock

Avantgardet: "På Östkusten intet nytt"

Invsn: "The beautiful stories"

Johnossi: "Blood jungle"

Solen: "Känslor säljer/Miljonär"

Thåström: "Centralmassivet"

Årets hiphop

Jireel: "Jettad", "Tagga", "Man of the year"

Lorentz: "Lycka till"

Mwuana: "Triller"

Stor: "Under broarna"

Yung Lean: "Stranger"

Årets hårdrock/metall

Arch Enemy: "Will to power"

Europe: "Walk the earth"

Heat: "Into the great unknown"

The Night Flight Orchestra: "Amber galactic"

Vampire: "With primeval force"

Årets elektro/dans

Avicii: "Avici (01)"

Axwell & Ingrosso: "More than you know", "I love you"

Baba Stiltz: "Is everything"

Galantis: "The aviary"

Icona Pop: "Girls girls", "Det måste gå", "They're building walls"

Årets dansband

Casanovas: "Ut i livet"

Donnez: "Akta dig för svärmor"

Expanders: "Play that rock'n'roll"

Lasse Stefanz: "Wind me up"

Nya vikingarna: "Kramgoa låtar 30"

Årets jazz

Asjo (Ann-Sofi Söderqvist jazz orchestra): "Move: Live at Fasching & Bangen"

Daniel Karlsson trio: "Ding dong"

Goran Kajfes Subtropic Arkestra: "The reason why vol.3"

Jari Haapalainen trio: "Fusion madness"

Lina Nyberg: "Terrestrial"

Årets folkmusiker/singer-songwriter:

Ane Brun: "Leave me breathless", Anna Ternheim: "All the way to Rio"

Lisa Ekdahl: "När alla vägar leder hem"

Sven-Bertil Taube: "Så länge skutan kan gå"

Ted Gärdestad: "Signerat Peter Nordahl".

Årets klassiska

Camilla Tilling/Musica Saeculorum/Philipp von Steinaecker: "Camilla Tilling - Gluck and Mozart arias"

Glaser, Göteborgs Symfoniker, Zilliacus, Persson, Raitinen: "Flaminis aura: Works by Tommie Haglund"

Mats Bergström: "Bach: Sei solo"

Norrköpings symfoniorkester, Christian Lindberg: "Allan Pettersson: Symphony no.14"

The Dahlkvist quartet: "Andrea Tarrodi: String quartets"

Årets barnalbum

Diverse artister: "Blipp blopp för barn"

Emma Nordenstam & Karl-Jonas Winqvist: "Huset"

Hasse Andersson: "Hasses trädgård"

Per Egland & Sexårskören: "Rädslorna på Scenvägen 2"

Trolska skogen: "Kan innehålla spår av musik"

Årets kompositör

Annika Norlin/Henrik Oja/Emil Svanängen/Oskar Schönning

Emil Svanängen

Max Martin

Noonie Bao

Vargas & Lagola (Vincent Pontare & Salem Al Fakir)

Årets textförfattare

Annika Norlin: "Däggdjur"

Henrik Berggren: "Wolf's heart"

Robin Nyström (Mwuana): "Triller"

Ulises Infante Azocar (Stor)/Jireel Lavia Perera: "Under broarna"

Tove Lo: "Blue lips (Lady wood phase II)".

Årets producent

Charlie Bernardo

Karin Dreijer/Paula Temple/Nídia/Deena/Abdelwahed/Tami T/Peder Mannerfelt/Johannes Berglund

Jenny Vaz & Cecilia Vaz

Max Martin

Tove Lo/Jakob Jerlström/Ludvig Söderberg/Ali Payami

Årets musikvideo

Cissi Efraimsson (Les big byrd: "Two man gang")

Filip Nilsson (Olsson: "U")

Mouthe (Mouthe: "Let the boy live")

Nicolina Knapp (Mwuana: "Switch")

Trans94 (Erik Lundin: "Haffla")