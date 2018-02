Armando Iannucci: Flykten från samtiden

Malcolm Tucker i tv-serien "The thick of it" och filmen "In the loop" är personen alla presschefer och presstalesmän inom politiken i hemlighet ser upp till; en spin-doctor som försöker hantera den offentliga bilden av ministrar och regering - men som själv inte är särskilt diplomatisk eller tillrättalagd. Tucker är extremt ful i mun - lite snällare blev trots allt den politiska satiren när Armando Ianucci gjorde en amerikansk remake, tv-serien "Veep".



Både "The thick of it" och "Veep" kan tyckas vara genomcyniska politiska dystopier där exakt ingenting inom politiken handlar om visioner eller övertygelse. Iannucci själv liknar snarare serierna vid skrämskott.

Det är nog ingen slump att han hellre valde att göra en filmatisering av ett seriealbum om Stalin

Men Armando Iannucci är långt ifrån den cyniker jag hade förväntat mig, och i intervju efter intervju upprepar han det mantra som han tycker verkar vara det mest angelägna just nu: att många av oss blockerar och stänger ute allt och alla som har en annan politisk åsikt än oss själva- både i sociala medier och i privatlivet.

Om vi är rädda för och vill förbjuda alla de som tycker olika och som opponerar sig mot det vi tycker, då är vi ungefär lika vidsynta som envåldshärskare som förbjuder opposition, säger han.

Visst verkar Ianucci vara ganska trött på samtiden. Det är nog ingen slump att han hellre valde att göra en filmatisering av ett seriealbum om Stalin än att göra en politisk satir över samtida envåldshärskare - eller att hans nästa långfilmsprojekt också utspelas i det förflutna.

För nu när han ska göra film av Dickens "David Copperfield" så tänker han inte förflytta handlingen till samtiden, utan menar att 1800-talsförfattaren är mer samtida än man tror.

Det är lite som att kunna trolla utan att behöva trolla

Ianucci menar att många av de filmatiseringar som gjorts av David Copperfield varit alldeles för bundna vid intrigen och därför missat vad han tycker är de bästa scenerna i boken. Så i Ianuccis filmversion ska vi till exempel äntligen få se huvudpersonens första fylla gestaltad på vita duken.

Ett annat tecken på Armando Ianuccis flykt från samtiden är väl också att han just nu jobbar med piloten till en science fiction-serie, som ska utspelas sådär 30 - 40 år in i framtiden, inom rymdturistnäringen.

Hans nya serie är ingen politisk dystopi, utan handlar snarare om mellanmänskliga relationer; vad som händer när personer som inte har något gemensamt plötsligt måste samsas på ett begränsat utrymme.

Det som han tycker är så intressant med science fiction, är att det är lite som att kunna trolla utan att behöva trolla. Man behöver bara bestämma sig för att saker och ting går att göra, som att människor kan flyga, eller att det finns en transportör som kan förflytta en långa sträckor.

Och mest av allt gillar han science fiction där man ändrar en enskild detalj, och sen ser vilka effekter det får. Vi får se om HBO plockar upp Ianuccis rymdserie, piloten ska i alla fall spelas in senare i år.

"Death of Stalin"har svensk biopremiär idag, 9 februari.