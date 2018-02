"Blod är tunnare än vatten"- ett requiem över gränser och våld

Över Systerbäcks vattengräns smugglas en kylslagen aprilnatt 1918 Alexander in i Finland. Han söker skydd från Petrograds bolsjeviker, så ryss han är, och han ska till sin datja - sitt sommarhus som nu efter självständigheten hamnat på andra sidan gränsen - det ligger i Terijoki på Finlands Riviera.

Huset visar sig ha övertagits av Anna, en finsk kvinna som motvilligt går med på att låta honom stanna kvar. Anna arbetar på något hemligt vis för en av den finska, vita arméns kaptener, Karl - placerad i Terijoki för att hantera och försvara gränsen mot Ryssland. Med våld om så behövs. Vilket han anser behövas. Anna verkar anse att slughet och dubbla lojaliteter behövs för att överleva i en tid när inga tidigare överenskommelser gäller.

Och Alexander? Han vill bara vidare och bort, ut i Europa. Alexander kallas till förhör hos kaptenen och mot alla odds utvecklar de en visserligen ojämlik, men dock, relation som bygger på intellektuell gemenskap.

Vi tar del av dessa personers historier via högar av osorterade papper som återfunnits i författarens pappas kvarlåtenskap. Det verkar som om pappan försökt nedteckna i första hand Alexanders historia, och därmed, kanske ofrivilligt, sin egen... Det var faktiskt så att Jörn Donners far - Kai Donner var kapten för den vita sidan i Terijoki under ett antal månader 1918.

Men precis som gränsen mellan Ryssland och Finland flyttas än hit, än dit, så är gränsen mellan fiktion och sanning flytande, ramhandlingens eventuella dokumentära anslag är inte mer än en skugga, ett märke på pappret när man tryckt för hårt med pennan.

Jörn Donner har skrivit ett verk att återkomma till, att försjunka och låta sig föras med i. Romanen är skriven i en slags utvidgad dialogform där Annas, Alexanders och Karls röster och resonemang tillsammans närmast blir ett orkesterverk. Detta verk; kanske ett requiem, handlar om gränserna mellan människor och länder, mellan ideologi och praktik, mellan att ansvara för en annan människas liv och att se till det egna.

Och om att blodet, när det lämnat kroppen blandas i vatten och försvinner.