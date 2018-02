Befriande resa för Philippe Sands i "Vägen till Nürnberg"

Boken handlar till stora delar om två jurister från det som idag är västra Ukraina och deras banbrytande idéer inom internationell rätt. Det som tycktes vara en rätt smal fackbok visade sig bli en bästsäljare. En viktig del i framgången är att Sands vävt ihop berättelsen om de båda juristerna med både sin egen judiska familjs öden under andra världskriget och det juridiska efterspelet av Förintelsen.

- Hur ska vi kunna förklara att både den man som skapade begreppet 'folkmord' och den man som under samma period skapade begreppet 'brott mot mänskligheten' kom från en och samma plats. Det går inte att förklara, säger Philippe Sands när han beskriver två av huvudpersonerna i sin bok.

De han talar om är juristerna Rafael Lemkin och Hersch Lauterpacht. Båda kom från staden Lemberg som när de båda föddes kring förra sekelskiftet låg i utkanten av kejsardömet Österrike-Ungern. Idag heter staden Lviv och ligger i västra Ukraina men den har i perioder också tillhört Polen. Både Lemkin och Lauterpacht, som aldrig verkar ha mötts under sina liv men som studerade i olika perioder vid samma fakultet, kom från judiska familjer och många av deras släktingar mördades under Förintelsen.

Lemkin, som lyckades ta sig till USA, arbetade under lång tid hårt för att få begreppet folkmord erkänt internationellt. Lauterpacht, som hamnade i Storbritannien, var kritisk till att ge juridiskt skydd åt folkgrupper och ville hellre att begreppet brott mot mänskligheten skulle skydda individen. Idag är båda dessa juridiska begrepp viktiga hörnstenar inom internationell rätt.

Philippe Sands säger att det kan ha varit en tillfällighet att de båda juristerna kom från samma stad. Eller också var det just den miljön som formade deras idéer om rättsskydd för utsatta grupper och individer.

- Kanske var det så att de började tänka på de här frågorna under juristutbildningen just för att de levde i ett samhälle där tre grupper försökte existera sida vid sida - den polska, den ukrainska och den judiska, säger 57-årige Philippe Sands som när han inte skriver böcker arbetar som advokat med inriktning på internationell rätt. Dessutom är han professor i juridik vid University College i London.

2010 fick Sands en inbjudan att föreläsa på universitetet i Lviv i Ukraina. Efter ett tag förstår han att det är samma stad som det Lemberg där hans morfar växte upp. Den judiske morfadern lämnade staden i tid och hamnade i Paris under Andra världskriget men stora delar av släkten gick under i Förintelsen. Philippe Sands tog med sig delar av familjen till uppdraget i Lviv och blev helt betagen av staden där spåren efter så många kulturer och epoker är synliga i nästan varje kvarter.

- Jag blev som ett barn när jag vandrade omkring i Lviv och försökte föreställa mig hur människor levt där under olika tidsperioder, säger Philippe Sands. - Hela uppleveslen var som en giftblandning av något upphetsande, mörkt och underbart.

Även om det var morfadern Leons berättelse som drog honom till Lviv hade Sands redan före avresan kopplat ihop staden med Lemkin och Lauterpacht, de båda juristerna vars idéer betytt så mycket för hans eget arbete med internationella rättsfrågor. På det här stadiet hade Philippe Sands inga som helst planer på att skriva en bok.

- Att kunna följa båda de här banbrytande juridiska begreppen bakåt i tiden till samma stad vid ungefär samma tidpunkt är ju helt osannolikt, säger Sands. Och fast de båda personerna kom fram till så olika slutsatser, Lemkins övertygelse om att skydda gruppen och Lauterpachts skydd av individen, så följer Philippe Sands spåren tillbaka genom deras liv till ett och samma klassrum i Lviv där de båda gick samma kurs med bara några års mellanrum.

Men Philippe Sands hade fortfarande ingen tanke på någon bok. Han hade skrivit några böcker inriktade på juridik, bland annat en om tortyr och USA:s agerande i världen. Så i ett möte med sin förläggare berättade han om några nya bokidéer, och så nämnde han sin resa till Lviv och historien om morfadern och Förintelsen. "Det borde bli din nästa bok" hade förläggaren sagt. Sands började undersöka både sin egen familjs historia och vad som hade hänt med de båda juristernas judiska familjer.

– Jag har tvingats ta itu med väldigt känsliga saker både inom mig själv och i min familj, saker som behövde tas itu med.

Han upptäckte under arbetet att den tyske generalguvernören Hans Frank som under kriget styrde över det som idag är delar av östra Polen och västra Ukraina var en viktig person för berättelsen. Frank var ytterst ansvarig för miljoner judars död under Förintelsen och dömdes i Nürnbergrättegången efter kriget. Det var just där, i Nürnberg, som Rafael Lemkins och Hersch Lauterpachts idéer testades på allvar första gången, alltså folkmord respektive brott mot mänskligheten. Samtidigt var Hans Franks beslut det som ledde till morden på många av Lemkins och Lauterpachts släktingar - och till morden på medlemmar i Philippe Sands morfars familj.

Materialet växte lavinartat och till slut ringde Sands till sin agent och sa: jag klarar inte av att skriva en bok. Det måste bli två.

Men agenten sa nej när Philippe Sands ringde. Det är som är unikt med det här projektet är att din personliga berättelse blandas med den stora politiska berättelsen om 1900-talet, sa hon. Så han fortsatte att leta efter ledtrådar i arkiv, tyda handstilen i gamla brev som dök upp i samtal med äldre släktingar och leta efter överlevande vittnen som hade träffat någon av de inblandade.

En av de mest fascinerande personerna i boken är den nazistiske guvernören Hans Franks son Niklas Frank som blir en helt unik källa till vardags- och familjelivet för en av de högst uppsatta i den nazistiska maktapparaten och en personlig vän till Hitler.

Till slut leder alla berättartrådar till rättssal 600 i Nürnberg där allt till slut ska avgöras: Lemkins och Lauterpachts nya rättsbegrepp, rättvisa för miljontals offer och så Hans Franks och de andra åtalades öden. Philippe Sands säger att arbetet med boken varit livsförändrande. Inte minst har det varit viktigt för honom att bryta tystnaden i den egna familjen om alla smärtsamma förluster släkten genomlidit.

- Det har varit en svår och komplicerad resa men framför allt befriande, säger Philippe Sands.

Efter det där första besöket i morfaderns hemtrakter 2010 återvänder han till Lviv i Ukraina minst en gång om året. Men boken har också tagit honom på andra resor till många av de länder där den nu ges ut. Philippe Sands tror att bokens framgång kan ha att göra med att många av de teman som var aktuella på 1930-talet nu är tillbaka i Europa och i världen: populism, främlingsfientlighet, identitet, nationalism.

Men han tror också att det till stora delar handlar om att folk gillar att läsa berättelser om människor. - Fast hade du frågat för två år sedan om jag trodde att det var möjligt för en sådan här bok att bli översatt till över 20 språk och sälja i hundratusentals exemplar så hade jag sagt att du är galen.

"Vägen till Nürnberg" är översatt till svenska av Manne Svensson och den engelska titeln är "East West Street".