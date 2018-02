Nya historier på Balkan New Film Festival

Jelena Mila är en av grundarna. Hon berättar att filmfestivalen föddes ur ett tomrum.

– I Sverige ser vi film på engelska och fina europeiska språk, men inte film från Balkan. Jag tror att vi är den enda plattformen i hela världen som fokuserar på Balkan utanför Balkan. Jag kommer själv från det området och jag vet att filmen finns där, säger hon.

Under de fyra dagar som Balkan New Film Festival pågår i Stockholm visas åtta filmer – från Marko Kostics dramakomedi "Out of the woods" till Emir Kusturicas senaste film "On the milky road".

Programmet är brett, men det finns samtidigt några saker som utmärker just film från Balkan, menar Jelena Mila.

– Som Lena Endre sade första gången hon besökte vår festival: De här filmerna går in till benet. När svensk film stannar, för att det blir lite för mycket död, eller lite för mycket kärlek, eller lite för mycket av allt, där börjar film från Balkan.

Ytterligare något som ofta präglar film från Balkan är regionens gemensamma historia. Det säger den serbiske regissören och manusförfattaren Goran Markovic, en av festivalens internationella gäster. Med över 60 filmer bakom sig är han en av Serbiens stora, på Balkan New Film Festival aktuell med det historiska dramat "Stowaway on the ship of lunatics".

– Det som har präglat filmen under de senaste åren är försvinnandet av ett land, säger han.

På festivalen visas också Jelena Milas egen film "Stålkrigarinnor", som handlar om de kvinnor som stred på Balkan under första världskriget. Kvinnornas historia måste få komma fram, säger Jelena Mila, som i sitt arbete med dels filmfestivalen, dels festivalens projekt Women in Film, Creative Networking aktivt jobbar med att involvera de kvinnliga filmskapare som på Balkan arbetar i motvind.

– Det är något som vi intensivt jobbar med, att lyfta kvinnor, försöka få dem att kämpa för sina historier, att stå för sina idéer när det gäller regi, och vara mer producenter. För det är det som lyfter filmens framtid, säger Jelena Mila.

Förutom Stockholm besöker Balkan New Film Festival under april och maj också Västerås, Malmö, Norrköping och Göteborg.