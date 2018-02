Black Panther succé i både Sverige och USA

Helgen blev en succé för superhjältefilmen "Black Panther". I Nordamerika drog filmen in motsvarande 1,5 miljarder kronor på biljettförsäljningen, alltså runt 192 miljoner dollar, enligt siffror från Box Office.

Det gör filmens öppningshelg till den femte mest inkomstbringande. "Black Panther" placerar sig efter "Star wars: The force awakens", "Star wars: The last jedi", "Jurassic world" och "The avengers". Filmen är även den mest inkomstbringande med premiär i februari och går om "Deadpool" från 2016.

"Black Panther" har också gått rakt in som etta på den svenska biotoppen. Den hade internationell premiär den 14 februari.