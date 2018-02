Veckans ord: Mervärde

Ekot rapporterade i veckan att vi troligen behöver fler platser i svenska fängelser framöver. Fler i fängelse, det blir mer fängelseliv, tänker jag. Fler fängslade människors tankar, förmågor och arbetskraft samlade.

En sorts värderesurs det där, som utnyttjas på olika sätt världen över för att skapa mervärde ur fängelseplatserna. De fångna kan till exempel användas för att göra praktiska förbrukningsvaror åt H&M, vilket var en annan nyhet i veckan. I en artikel i Financial Times berättar den brittiske före detta konsulten Peter Humphrey om hur andra fångar, i det kinesiska fängelse han satt en period i, gjorde förpackningar till kända varumärken som H&M.

"Fängelset var som ett företag som tillverkade saker för andra bolag" sa Humprey. Fångarna själva fick 150 kr att handla i kiosken för. Ingen rak win-win men ingen rak lose-lose heller. H&M ska undersöka saken, sånt mervärde vill företaget inte ha.

Annat som blir till inom en växande fängelsestruktur är konst. Många fängslade med mycket tid skapar i organiserad och spontan form. Nya knepigheter.

I torra knäckebrödsspröda iakttagelser, berättar han om sina affärer, bläckpennatatuering mot tobak.

För hur blir det då med värdegrundsdebatten? Ni vet den där som guppar lite lojt och sluggande nu på kultursidorna om konstnärens moral kontra verkets värde och om utifall det finns något krav på normkritiska ögon på motivet eller inte?? Hur funkar de diskussionerna när till exempel Guantánamo gör konst?

Med material de fått från sina advokater och skräp de hittat på området gjorde fångar på Guantánamo en konstutställning förra året. Ett modellskepp av gamla t-shirts och kartong och målningar av New Yorks inlopp, skannades efter sprängmedel och nagelfors efter dolda budskap och visade till sist i under namnet "Ode to the sea", uppmuntrad av ett college i närheten.

Vi äger all konst som görs i Guantánamo, hävdar för övrigt amerikanska staten. Den får finnas men bör inte lämna byggnaden. Ett något dunkelt inlägg i diskussionen kanske. Men mervärdestydligt.

Själv sitter jag med en novellsamling i handen. "Det grå hotellet" heter den, skriven av Curtis Dawkins. Han sitter inne på livstid för mord på en fångvårdsanstalt i Michigan.

I torra knäckebrödsspröda iakttagelser, berättar han om sina affärer, bläckpennatatueringar mot tobak, alltmedan skärpta skuggskisser av cellkamrater kommer och går. Flyktigt och bränt, dagdrömsupplöst och skrapigt cementväggsverkligt, skriver han fram den stillastående, inåtvända och rastlöst kollektiva gråheten i cellblocken han ska bebo för alltid.

Vikten av att tv:n funkar och att ciggen räcker. Och att tankarna aldrig, aldrig klättrar för långt ut. Ett bokmanus som såldes till ett stort förlag för 150 0000 dollar. Staten Michigan har dock fryst pengarna, de vill att han ska betala sitt uppehälle för mervärdet. Offrets anhöriga tycker att de bör få ta del av det.

Andra, återigen, tycker inte mördare ska få vara författare alls. Kvarstår gör den dock, lysande, vemodig litteratur som jag av alla människor fick värde av.

Curtis Dawkins novellsamling "Det grå hotellet" kommer på svenska 15 mars. I översättning av Erik MacQueen