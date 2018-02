Every Day – en blivande tonårsfilmsklassiker

Filmens titel: "Every Day"

Regissör: Michael Sucsy

Manus: Jesse Andrews baserat på en bok av David Levithan

Skådespelare: Angourie Rice, Justice Smith, Debby Ryan m fl

Genre: Fantasy/drama/romantik

Betyg: 4 av 5

Affischen med det omslingrade kärleksparet signalerar att "Every Day" är en genomsnittlig amerikansk ungdomsfilm. Men under den generiska ytan gömmer sig ovanligt mycket värme och humanism. För de som redan läst den litterära förlagan, David Levithans älskade "Every Day" (eller "Jag, En" som den heter på svenska), så kommer det förstås inte som någon större överraskning.

Levithan, vars böcker "Nick & Norahs Infinite Playlist" och "Naomi and Ely's No Kiss List" tidigare har blivit film, är en av de klarast lysande stjärnorna på den amerikanska young adult-marknaden. Hans "Every Day" handlar om en person som tillbringar livet ständigt hoppande mellan olika kroppar. Varje morgon vaknar hen upp i en ny persons kropp och måste snabbt orientera sig – vem här det här? Vilket namn och kön? Hur ser relationen till föräldrarna och klasskamraterna ut?

Som om inte det livspusslet var tillräckligt snårigt för huvudpersonen, som kallar sig själv för A, så blir hen plötsligt för första gången kär. Vilket förstås leder till en rad nya problem att lösa. För hur förklarar man att man är intresserad av någon när man själv hela tiden är olika personer?

Regissören Michael Sucsy lyckas här på något sätt både vräka på med tonårsfilmsklichéer och ändå få det hela att behålla en nerv, humor och charm. Bland annat genom att kasta in en sån där poplåt från åttiotalet ("This is the Day" med The The) som nästan känns som en blinkning tillbaka till den amerikanska ungdomsfilmens förlovade årtionde.

Filmen är ypperligt castad, en uppgift som varit ovanligt omfattande eftersom det är en handfull olika skådespelare som spelar A:s olika inkarnationer. Men pärlbandet av unga skådisar är också en av filmens stora styrkor (min personliga favorit i filmen är för övrigt Debby Ryan som spelar Rihannons burdusa storasyster). Att A:s skiftande identitet borgar för en viss mångfald sträcker sig däremot inte så långt som till klasstillhörigheten, som känns i det närmaste uniformt övre medelklass.

Som helhet finns det trots allt ett befriande budskap i botten här. Om identitet. Om att den inre personligheten inte alltid överensstämmer med det som andra ser. Och om att själv få välja vem man vill älska. Att storyn sedan, ju längre filmen löper, allt mer väger över till att bli en "normal" kärleksfilm är inte helt överraskande. Men på vägen dit fick jag i varje fall vara med om något annorlunda. En uppdaterad version av den klassiska tonårskärlekshistorien – och en film som känns som en blivande klassiker.