Rupert Everett regidebuterar med film om Oscar Wilde

Det är en bruten man vi får följa under det som blev de sista tre åren i Oscar Wildes liv. Visst blir det en del skabröst leverne, men något skrivande blir det nästan inte alls. Istället går tiden åt till att försöka skrapa ihop pengar till nästa festkväll.

Och med kärleken går det inte heller så bra. När Wilde återser sin gamla kärlek Lord Alfred Douglas gör den senare klart att han inte tänker hjälpa sin gamle älskare ekonomiskt – trots att han just fått ett stort arv efter sin far – just den pappa som var den som satte bollen i rullning så att Wilde senare hamnade i fängelse.

Den ofta så tvålfagre Everett pustar och frustar och ger förfallet ett ansikte i den här filmen. Och det är väl frågan om han faktiskt gör sitt livs roll i den här filmen, som han alltså inte bara gör huvudrollen i och regisserar, utan även skrivit manus.

Och han säger själv att det ju var tur att regissören Everett kunde rädda skådespelaren Everett i klippningen. Stressen under inspelningen gjorde nämligen att han ofta var för snabb i vändningarna i scenerna.

– När jag såg filmen i klipprummet såg jag att jag var svagast länken i hela filmen. Men jag älskade mig själv som regissör, för jag kunde rädda mig själv i klippningen, säger regissören.

Rupert Everett fick fick sitt stora publika genombrott i filmen "Min bäste väns bröllop", där han spelade Julia Roberts bögbästis. Men när han sedan försökte göra om bedriften som Madonnas bögbästis i floppen "The Next Best Thing" så blev resultatet en jätteflopp.

Som tidigt öppen homosexuell i Hollywood så har han haft det rätt så motigt. Så det är kanske inte helt överraskande att han lägger politisk tyngd vid sättet som Wilde behandlades på i Storbritannien. Oscar Wilde, säger han, var starten för den moderna hbtq-rörelsen.

– En av sakerna som gör filmen relevant idag är att HBTQ-rörelsen kan hämta styrka från den här millisekunden av vår två miljoner långa historia. En man blir i princip avrättad för sin sexuella läggning och kolla var vi står idag. Det här har hänt på ett århundrade. Jag tycker att vi ska finna styrka i det, säger Everett på presskonferensen på Berlins filmfestival. Bara några minuter senare fick han förtydliga att situationen förstås inte var lika bra i länder som Uganda och Ryssland.

Under festivalen fick förresten filmen "The Happy Prince" distribution, vi får väl se om den kommer till Sverige så småningom.