Stormigt i hemlandet kring Libanons första Oscarsbidrag

The Insult handlar om den kristna mekanikern Tony och den

palestinska byggarbetaren Yasser. De börjar bråka om nåt så obetydligt som en läckande stupränna. Men bråket eskalerar och utvecklas till ett rättegångsdrama som öppnar sår från inbördeskriget



Filmen har väckt starka reaktioner i Libanon:

– Den är farlig både i hur den porträtterar palestinier i och i hur den framställer det som hände under kriget, säger Omar Dawabe från det palestinska kulturcentret Dar el Nimer.



Regissören Ziad Doeiri var beredd på kritik. Huvudpersonen i filmen, Tony Hanna, är medlem i ett kristet höger parti – som under inbördeskriget bland annat stred mot palestinska grupper.

Att skildra det hela ur hans perspektiv är kontroversiellt och något Doeiri beskriver som en personlig utmaning.

– Karaktären Tony Hanna är en person jag har vuxit upp med att hata. Jag kommer från en vänsterorienterad pro-palestinsk familj. Att gå ur det och se det hela från den andra sidan var en utmaning för mig. Jag anklagades för att vara en högerextrem kristen. Folk provoceras och det är okej. Vi öppnar upp för saker som libanesiska folket inte är van vid att höra.

I Libanon finns det inte någon officiell historieskrivning om inbördeskriget. Ämnet är fortfarande så infekterat att perioden rentav hoppas över i skolböckerna. Att beskriva vad som hände är därför känsligt vilken sida man än väljer. Varje visning inleds med en text om att synen i filmen inte är den libanesiska regeringens.

Men kontroversen kring filmen handlar inte bara om ämnet - utan också om regissören. Ziad Doeiri spelade in sin senaste film i israeliska Tel Aviv

De senaste 30 åren har han bott både i USA och Frankrike men som libanesisk medborgare får han inte ha relationer med Israel. Delar av regeringen ville därför bojkotta filmen och när Ziad Doeiri var på väg till premiären greps han på flygplatsen.

Trots det är nu alltså "The Insult" Libanons bidrag på Oscarsgalan. Såhär ett halvår efter premiären visas den fortfarande på libanesiska biografer och har toppat biljettförsäljningen.

Biobesökaren Maya abo Salem ser "The Insult" som ett försök att visa att alla sidor har lidit och att det går att gå vidare.

– Jag kände att den visar spänningar vi ser varje dag, säger hon. Men att den lämnar en med känslan att det inte finns någon verklig anledning till alla dom här striderna.