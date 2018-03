Egenproducerat material viktigt i konkurrensen om strömningsanvändarna

– Vi tror att det är det som kommer att differentiera oss på marknaden i framtiden. Man ser redan nu att lokalt innehåll presterar extremt bra. Det är inte bara stora amerikanska dramaserier som drar tittningar. Snarare tvärt om, lokalt innehåll finns det en stor aptit för, säger Alexander Bastin som är chef för Viaplay.

Under de senaste veckorna har C more haft premiär sin nya svensk/danska seriesatsning "Gråzon" och Viaplay har också kommit med en ny svensk/dansk serie, "Advokaten".

Satsningar på egenproducerat material är taktiken som de nordiska tjänsterna använder sig av för att kunna konkurrera mot de globala jättarna som Netflix och den nordiska versionen av HBO, HBO Nordic.

Mathias Berg är operativ chef på TV4 och Cmore menar att varför man satsar på eget material är för att det inte går att klara sig på annat sätt.

– Alternativet finns inte. För det är inget alternativ att tro att man ska göra sig en framtid på att köpa filmer och serierifrån USA. Nu är snart Amazon säkert på väg in på allvar i Sverige även om de är här och nosar lite. Disney/Fox har väl också någonstans uttalat sig om att de ser framför sig en global SVOD-tjänst för sitt rika innehåll. Så det är givetvis inget som är säkert, säger Mathias Berg.

Enligt branchorganisationen MMS, som bland annat mäter hushållens tillgång till olika strömningstjänster, är Netflix ohotad etta där nästan 44 procent har tillgång till tjänsten. På andra plats ligger Viaplay med 22 procent.

Antalet användare ökar konstant och marknaden växer och den senaste trenden är att man inte längre enbart har tillgång till en tjänst utan man skaffar sig flera.

Under det här året kommer både Netflix och HBO inleda arbetet med sina första svenska serier. Felix Herngrens bolag FLX kommer att filmatisera Malin Persson Giolitos roman "Störst av allt" för Netflix, samtidigt som regissören Lukas Moodysson gör serien "Gösta" för HBO Nordic. Det är något som är ett tecken på den allt hårdare konkurrensen.

– Givetvis är det enormt stora aktörer med helt andra finansiella resurser än alla oss lokala aktörer. Så att det är klart att vi är paranoida på alla sätt och vis över det som sker, säger Mathias Berg.