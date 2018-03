Veckans ord: Mångförslagen

Jag återkommer gång på gång till Homeros epos Iliaden och Odysséen. Men nu senast kom jag inte längre än till den första av Odysséens 12110 rader. Inte längre än till femte ordet faktiskt. πολύτροπον, står det i originalet. Det är sådant där plågsamt njutningsfullt mångtydigt ord.

"Av många vändningar" skulle man kunna översätta det. Eller den mångkunnigt kloke, den uppfinningsrike. Liksom den som rest mycket, ”den mångbefarne”. Men i Sverige etablerades en speciell översättning redan i första svenska tolkningen, gjord av Marcus Wallenberg 1819, nämligen "mångförslagen".

Sångmö! Förtälj om den mannen, den mångförslagne,

som irrat

vida omkring, så snart han förstört det heliga Troja.

Men när jag nu fastnade på detta ord var det inte en svensk eller grekisk text jag hade framför mig utan en ny engelsk översättning av Emily Watson, den första kompletta tolkningen av Odysséen av en kvinna, enligt vad det sägs. Och hon översätter första raden så här:

Tell me about a complicated man.

Berätta för mig om en komplicerad eller kanske rent av besvärlig man. Översättningen är inte otänkbar, men en sak är säker – i översättning liksom i övriga livet – perspektivet spelar roll.

Watson fångar hursomhelst dubbelheten i ordet. Man kan vara mångsidig, men samtidigt oberäknelig, rent av en lögnare. Det är vad sofisten Hippias kallar Odysseus i Platons dialog "Den mindre Hippias". Mot den lurige och klurige hjälten ställs som så ofta en annan hjälte: Achilleus. Den senare ses som fast, orubblig. Den störste krigaren och en människa vars tunga talar samma språk som hans handlingar.

Ett modeord dyker upp i mitt inre: anställningsbar. Vem av Odysseus och Achilleus är mest anställningsbar?

Svaret varierar förstås över tid och mellan yrken, men generellt kan vi nog säga att de lite insnöade, kanske småkufiska, experterna försvinner och på deras plats inträder de mångförslagna. Den moderna, anställningsbara människan är flexibel, snabb och ombytbar. Eller med ett annat perspektiv: utbytbar.

Och här kommer översättningsproblematiken in igen. För polýtropos kan tolkas mer passivt, som att man utsatts för många vändningar eller turer. Drivits omkring. Men den moderna kontorshjälten klarar detta, liksom Odysseus, genom att anpassa sig. Håller företaget flytande genom att sköta tre tjänster samtidigt, utan att sätta sig i fikarummet och gråta bittra tårar, som en annan Achilleus.

Det är vad jag kallar anställningsbar. I alla fall ur företagsledningens perspektiv.

Så låt oss då avslutningsvis författa en platsannons som binder samman vår samtid med dess antika rötter.

Vi söker dig,

Som brinner för vad som helst. Som kan kastas runt från plats till plats och tjänst till tjänst, och alltid anpassa dig. Att du är mångförslagen är ett krav. Men du ska helst inte vara komplicerad.