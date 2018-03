Vad kan vi vänta oss av årets Oscarsgala?

Det är en hel del filmer som tävlar om att ta hem guldgubben kallad Oscar. "Call me by your name", "Dunkirk", "Get out", "Phantom thread", "Shape of water" och "Three billboards outside Ebbing, Missouri" är några av kandidaterna. Och svenska "The Square" förstås som är nominerad i kategorin Bästa icke-engelskspråkiga film.

– Jag tycker att det överlag är ett väldigt starkt startfält i år. Jag pratade med svenska filmproducenten Mattias Fjellström som också sitter i Oscarsjuryn och han säger att det till största del handlar om filmer som är en fyra på en femgradig skala, säger Joakim Silverdal.

En annan av de nominerade filmerna är "Lady bird" som kan ta hem priser i fem kategorier. Bland annat Bästa film, Bästa regi och Bästa kvinnliga huvudroll. Den handlar om en ung kvinna i Sacramento i början av 2000-talet.

– Det som är intressant är att det kvinnliga perspektivet sticket ut i år. Fyra av de nio filmerna som är nominerad till Bästa film utspelar sig i ett kvinnas perspektiv. Senast en film med det perspektivet vann var "Million dollar baby" 2005, säger Joakim Silverdal.

Vilken tror du vinner?

– Jag skulle tippa "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Det är en film som har hyllats för sitt manus och skådespeleri. Martin McDonagh är känd för sina mörka, komiska manus som inte tappar bort sin humans, säger Joakim Silverdal.

Kajsa Boglind, som till vardags är stationerad i Washington har flugit ut till Los Angeles inför Oscarsgalan.

– Jag såg den svenska Oscarshysterin i vitögat på pressträffen igår. Där fanns stolta representanter från Svenska filminstitutet, en något sönderintervjuad, men pigg Ruben Östlund, och en del skådespelare från "The Square".

Hon beskriver Ruben Östlund som väldigt målmedveten kring Oscarskampanjen. Den senaste tiden har till stor del tillbringats i Hollywood.

– Det man gör här är att man försöker få ut filmen så mycket som möjligt så att jurymedlemmarna tittar på filmen. Det är mer än 8000 personer med i akademien och det gäller att få dem att se vad man har gjort, säger Ruben Östlund.

Hur het är kategorin Bästa icke-engelskspråkiga film?

– Det står otroligt mycket om filmgalan, men den genren tas inte upp så mycket . Däremot har Östlund blivit uppmärksammad i tidningen. Han är också favorittippad.

Så här säger Ruben Östlund själv om en eventuell vinst.

– Det som är roligt med USA är att de är filmintresserade. De har sett mina filmer och det är så klart smickrande. Men det är inte så att man freakar ut. Spelar man över blir det nog löjligt snarare än charmigt.

Som nämnt är "The Square" en av favoriterna, tillsammans med chilenska "En fantastisk kvinna". Joakim Silverdal tror att det svenska bidraget har en unik ingång för att ta hem priset.

– Jag skulle säga att en fördel är att den sticker ut. De andra nominerade är allvarliga rakt igenom. Men "The Squares" ironi och konstsatir kan också komma till korta mot "En fantastisk kvinna" som är både diskbänksrealism och stilistiskt genomtänkt.

Frågar man Oscarsfanatikern Tobias Sahlén är det däremot inte så goda chanser för "The Square" om man kollar till tidigare vinnare.

– Akademien älskar film som har någon koppling till Andra världskriget. Till exempel "Ida", "Au revoir les enfants", "Sauls son" och "Falskmyntarna". Det är ett bombsäkert sätt att bli nominerad och vinna, säger Tobias Sahlén och fortsätter:

– Det finns några saker som man absolut inte får göra. Man får inte vara experimentell. Det får inte heller vara genrefilmer eller socialrealism. "The Square" är med för att det är en festivalhit. De kunde inte låta bli att nominera den. Jag har svårt att se att en sån svår och ganska arg film ska vinna.

Något som har uppmärksammats på tidigare galor är Times Up-rörelsen som gjort manifestationer mot sexuella trakasserier. Exempelvis bar de kvinnliga deltagarna på Golden globe-galan svart.

Anne Thompson, filmreporter på Indiewire.com, tror inte att det kommer att bli några större manifestationer på Oscarsgalan.

– Det kommer att vara olika uttryck på röda mattan, men alla kommer inte att bära svart. Men det märks av på så sätt att Casey Affleck inte kommer att dela ut priset till Bästa kvinnliga huvudroll. Han stannar hemma, vilket han borde, säger hon.

Kajsa Boglind förklarar mer:

– Times Up hade en pressträff i torsdags där de förklarade att de skulle hålla en låg profil på galan. Då redovisade de också vad de gjort hittills. De har samlat in 21 miljoner dollar till kvinnor som behöver rättshjälp. Främst till kvinnor i låglöneyrken. Men de sa att de inte är en galaproteströrelse. De vill att deras budskap och verksamhet ska vara bredare, mer konstant och inte enbart röra sig inom de här kretsarna.