Kampen om kulturarven i Lahore

Lahore är en tusen år gammal stad som ligger nära gränsen till Indien. Den har upplevt flertalet invasioner. Från turkiska ghasvanider, till moghuler, till sikher, till britter och allt det har satt sina spår i stadens kultur.

Nu genomförs infrastruktursatsningar i form av bland annat ett skytrain. Samtidigt moderniseras vatten- och eltillgången. De allra flesta är överens om att renoveringen måste ske, men det genomförs på ett sätt som inte tar hänsyn till kulturarven. En av dem som är kritisk till hur staden moderniseras är universitetsläraren Raheem ul Haq.

– Det är bilägarna och de övre samhällsklasserna som gynnas när provinsregeringen nu utvecklar staden, anser Raheem ul Haq, som forskar på hur myndigheter och politiker använder offentliga medel.

Vi träffas på hans kontor på Forman Christian College, ett av de mest prestigefyllda universiteten i Pakistan. Campus är stort och ligger vid ett av stadens kulturarv Lahores kanal, ett vattendrag som rinner genom staden som en grön lunga. Eller ja så var det en gång i tiden då fungerade kanalen som ett rekreationsområde, nu omges den på sina ställen av fem filer i vardera färdriktning och blir mer som en vattenfyllld mittremsa. Träden längs kanalen är dammiga och ser trötta ut.

Pakistan är sett till befolkningsmängd världens sjätte största nation och många människor dras till städerna. Lahore som är huvudstad i den folkrikaste provinsen har ökat från 6 miljoner invånare i slutet på 90-talet till 11 miljoner idag. Det säger sig självt att de infrastrukturella utmaningarna är stora.

– En av de förändringar som ägt rum är att vägarna görs signalfria, dvs istället för att stanna vid rödljus har u-svängsfiler skapats som gör att man lätt byter färdriktning utan att behöva stanna, men det här försvårar samtidigt för cyklister, menar Raheem ul Haq.

Den andra stora förändringen är skapandet av en skytrain, en tåglinje högt uppe i luften som skär genom staden. Dragningen av tåglinjen har fått kulturarvsaktivister att protestera högljutt.

– Tågbanan har förstört gamla stans struktur, säger Rahem ul Haq.

På en del ställen kommer tåget att gå bara några meter från flera hundra år gamla monument men politikerna svarar sina kritiker med att det inte är detsamma som att förstöra kulturarven eftersom de inte rivs.

Det fanns en plan på ett transportsystem med fyra linjer som skulle sitta ihop och varav en del skulle ske under markytan som ett vanligt tunnelbanesystem, men Raheem ul Haq menar att tåglinjen har blivit en valfråga och därför skyndats på så att det parti som nu har makten ska bli återvalt när landet genomför allmänna val i sommar. Därför hamnar tåglinjen ovan gjord och de olika linjerna kommer inte heller att sitta ihop utan man får gå från en station till en annan för att byta tåg.

– Det är få i samhället som pratar om till exempel klimat- och kulturarvsfrågor, så när regeringen saluför det här projektet som utveckling blir det svårt att argumentera för ett värnande av kulturarven, säger forskaren Raheem ul Haq.

Ta Shalimar gardens som exempel. Den anlades av kejsar Shah Jahan 1641. Parken är i sitt upplägg strikt symmestrisk med terrasser, vattenbassänger och fontäner som skiljer de olika delarna åt. Inspiration hämtade kejsaren från Persien. Parken hamnade på Unescos världsarvslista på 80-talet och världsorganet har uttryckt sin oro över vilka konsekvenserna blir av tåglinjens dragning.

För 10-15 år sedan när jag senast var där omgärdades parken av gamla träd och kvarteren runt omkring gav en mysig kvarterskänsla. När jag kom dit häromveckan kände jag inte alls igen mig. Träden var borta likaså känslan av kvarter. Några meter från ingången tornade istället stora betongpelare upp sig mot himlen. Allt var dammigt inklusive träden och buskarna inne i trädgården.

Ett annat projekt som väcker känslor är restaureringen och renoveringen av Lahores gamla stadskärna. Den som kallas för Walled city of Lahore. Området är 2,6 kvadratkilometer stort och 200 000 människor bor där. Det här är en stad med tusenåriga anor och den gamla delen innanför stadsmuren är i stort behov av en modern infrastruktur. 2012 skapades myndigheten Walled city of Lahore authority med ansvar för just detta. Kamran Lashari är chef där.

– Vårt uppdrag är att restaurera den gamla staden och det innebär att vi stiftar lagar och restaurerar kulturarv, säger han.

Rent praktiskt har de börjat gräva ner vatten, avlopp, elektricitet, gas och teleledningar. Myndigheten vill också att det ska se ut mer som det gjorde förr i tiden och har rivit affärer som byggts framför de gamla kulturarven. Fasader har restaurerats så att den gamla moghulstilen med sina valv och utsmyckningar blivit synlig. Nya träbalkonger har satts upp och reklamskyltar plockats ner. Det ser enhetligt ut och det är sig inte så vanligt i Pakistan. Just det där med affärerna som plockats bort har skapat diskussion, och Kamran Lashari medger att man har svårt att få med sig de boende i området på det här restaureringsprojektet.

– Den lilla del av gamla stan som vi nu arbetat med har gått bra, men när vi försöker inleda arbetet i de andra delar så går det så där, säger Kamran Lashari och menar att människorna inte vill att myndigheten kommer och lägger sig i deras boende även om det innebär en standardhöjning.

Det finns en annan aspekt och det är turismen man försöker locka till den här stadsdelen. Chefen för franska museet för asiatisk konst i Paris jämförde nyligen den gamla stadsdelen med kulturskatten i Samarkand. Men säkerhetsläget i Pakistan bidrar inte med att locka några stora skaror utländska besökare. Nu ordnar Walled city of Lahore authority guidade vandringar som längs den restaurerade vägen där man bland annat får se det kungliga badet från 1600-talet som numera är restaurerat och den vackra Wazir Khan moskén. Med på den tur jag går på finns en beväpnad vakt.

En av de delar i turistsatsningen som kritiserats är den nya matgatan jämns med Lahore Fort. Fasaderna har målats i starka färger och estetiken påminner om kuliss ur en film. Några gator bort finns den gamla ursprungliga matgatan.

– Det finns två vägar att gå, antingen skapa en ny turistgata eller försöka gifta ihop det nya med den gamla och få till möten mellan besökarna och de boende i området, säger forskaren Raheem ul Haq.

En annan fråga som uppstår är vad man får lov att göra med ett kulturarv. Lahore Fort från 1600-talet får till exempel inte användas till event. Fortet är i moghulstil och innehåller flera historiskt värdefulla monument. I januari i år bröt Walled city of Lahore authority själv mot reglerna när man anordnade en barnlitteraturfestival inne på området.

– Det handlar inte om man ska göra något utan hur det ska göras, menar Kamran Lashari chef för Walled city of Lahore authority.

Hans poäng är att historiska platser inte ska vara döda platser utan levande och användas på rätt sätt. I Pakistan däremot om något går fel slutar det inte sällan med förbud, säger han, istället för att man försöker hitta ett annat sätt att göra det på.

Sen ska sägas att medvetenheten om hur kulturarv ska tas om hand inte är stor i Pakistan. Kamran Lashari anser att det beror på att befolkningen inte kopplar ihop sin identitet med landets historia.

– Vår historia har liksom inte växt fram här. Den enda härskaren som vi haft som kom härifrån var sikh alla andra var resultatet av invasioner, säger han.

En viktig aspekt i det här sammanhanget är hur landet kom till. För i och med brytningen från Indien har landets ledare inte arbetat för att levandehålla den gemensamma indiska historien. Så frågan som bör ställas är; var början landets historia egentligen någonstans?

– Landet skapades 1947. Men när börjar landets historia? Från de tidiga civilsationerna längs Indusfloden, när de första araberna kom hit - eller när frihetskampen från britterna startade? Om vi hade en tydligare berättelse vore det bättre, säger Kamran Lashari, chef för Walled city of Lahore authority.