Modedesigern Givenchy är död

Den franske designern grundade modehuset Hubert de Givenchy 1952 och har klätt en uppsjö av berömda kvinnor: som presidenthustrun Jackie Kennedy och skådespelerskan Audrey Hepburn, som blev hans musa. Han skapade bland annat kläderna åt henne i "Breakfast at Tiffanys", Funny Face och How to Steal a Million.

Utöver modeskapare var Givenchy även en hängiven konstsamlare.

Han blev 91 år gammal.