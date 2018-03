Anish Kapoor tar avstånd från NRA:s användande av hans konst

National Rifle Association, NRA, har använt Anish Kapoors kända Chicago-skulptur "Cloud gate", som också kallas "The bean", i annonsen "The Clenched Fist of Truth" (Sanningens knutna näve).

Annonsen är en film på NRA:s hemsida där organisationens nationella talesperson Dana Loesch talar om ett diffust "dem", som "använder medier för att tysta riktiga nyheter" och "skolor för att lära barn att deras president är en ny Hitler". Medan Dana Loesch pratar visas klipp av platser, bland annat Millenium park i Chicago där Anish Kapoors verk står.

I ett öppet brev skriver Anish Kapoor att hans verk användes utan tillåtelse och att NRA försöker beväpna människor mot en påhittad fiende.