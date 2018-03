Metropolitan-dirigent sparkad efter anklagelser om övergrepp

James Levine sparkas efter att en utredning funnit "trovärdiga bevis" för att han har uppträtt "sexuellt kränkande", rapporterar The New York Times.



Levine stängdes av från sin tjänst i december, när det kom fram att han 2016 polisanmäldes av en man för sexuella övergrepp.



Levine verkade som chefsdirigent på Metropolitan under 40 år och har sedan tidigare nekat till anklagelserna.