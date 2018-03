Högerextrema utställare på bokmässan i Leipzig

Mässans chef, Oliver Zille, säger i en intervju att förlag som håller sig inom lagens ramar är välkomna och att mässan står för en humanistisk människosyn, men inte kommer säga nej till förlag vars åsikter man inte sympatiserar med. Det rapporterar Dagens Nyheter.



Samtidigt har det i Tyskland blossat upp en större debatt efter att prisade författare Uwe Tellkamp, vars roman "Tornet" kom på svenska 2011, uttryckt stöd för att låta högerextrema förlag få närvara på just bokmässor och samtidigt hamnat i blåsväder för egna uttalanden kring flyktingar, rapporterar flera tyska medier.



Under de senaste årens bokmässor i Göteborg har frågan om just högerextrema utställaren Nya Tiders närvaro dominerat rapporteringen kring mässan och mötts av stora protester och författarbojkotter.



Mässan som först hade en hållning som liknade den i Leipzig, meddelade i slutet av förra året att Nya Tider inte längre var välkomna.