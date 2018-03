Snittet som öppnar världen

Titel: Snittet

Plats: Borås Konstmuseum

Konstnär/konstnärer: Alina Chaiderov, Ann Edholm, Linda Hofvander och Katja Larsson.

Tid: till den 22 april 2018

En mängd tennisbollar vilar spridda över ett rutnät av uppslagna dagstidningar på museets golv. Man kan föreställa sig att de har regnat ner från taket och studsat våldsamt innan de har stannat av och landat i sina positioner. Den hårda men luddbeklädda gummibollen mot tidningens prassliga yta.

I konstnären Alina Chaiderovs installationer ligger tid och rörelse inbäddade i det vi ser, liksom ett intresse för material och det fysiska, och det är ett tema som går igen i de andra verken också. Som i Ann Edholms gigantiska målningar, som frammanar rytm och puls genom kontrastrika, nästan magnetiska färgfält. Målningen Kaddish är, precis som det låter, inspirerad av örfilar.



Linda Hofvander lyckas också sätta rörelse i objekt som står still. I hennes super 8-video "Room" rör sig varken kameran eller de uppspända snörena som är motivet. Men en pulserande rörelse frambringas genom att kameran flyttar fokuspunkt gång på gång, det som var suddigt blir skarpt och vice versa, i en loop.



Den sortens konst som visas här benämns ofta som abstrakt, men det är mer rättvisande att säga att den är väldigt konkret. De här verken försöker inte vara allegoriska beskrivningar av den så kallade verkligheten, utan talar, eller snarare är, sitt eget språk.



"Det reala" är ett begrepp som kommer från psykoanalysen och som avser det som finns utanför vår föreställningsvärld och bortom inlärda kategorier, bortom språket. Det är intresset för just det reala som sägs vara det konstnärerna har gemensamt här.



Trots att de fyra konstnärsskap som visas skiljer sig mycket i uttryck, så gör det filosofiska ramverket att de länkas samman och skapar en sammanhållen upplevelse. Ordet "snitt" kan fungera som en röd tråd, om man tänker att ett snitt kan vara en glipa som ger en glimt in i en annan dimension, och peka bortom det vi är vana att se.