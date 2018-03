Drottningen ska få lika mycket betalt som prinsen i "The Crown"

Under de första två säsongerna av "The Crown" har huvudrollsinnehavaren Claire Foy som spelar drottning Elizabeth, fått lägre lön än Matt Smith, som spelar Prins Philip.

Det här avslöjade The Crowns producenter när frågan ställdes under ett panelsamtal. Deras förklaring är att Matt Smith var känd från serien Dr Who när The Crown började spelas in.

Men enligt producenterna ska ingen betalas mer än drottningen under den kommande tredje säsongen. Det rapporterar Variety.