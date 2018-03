Fysikern Stephen Hawking som populärkulturell ikon

"Imaginär tid är det enda av min forskning som science fiction-författare inte har använt, eftersom dom inte förstår det konceptet."

Så kommenterade Stephen Hawking själv hur hans vetenskap har inspirerat. Och om vi börjar i vetenskapsintresserade sci-fi och superhjältevärlden hittar vi Hawking som självklar referenspunkt och återkommande gäst.

Till exempel spelar han sig själv som ett hologram i ett avsnitt av Star Trek. Närmare bestämt spelar han poker med fysikhistoriens giganter, Isaac Newton och Albert Einstein. Stephen Hawking är den enda som fått vara med och spela sig själv.

Förutom forskningen har själva storyn om hans liv, geniet som insjuknar i ALS, fascinerat och gett upphov till två storfilmer: "Hawking" där

Benedict Cumberbatch spelar den berömda vetenskapsmannen, men framförallt den Oscarsvinnande "The Theory Of Everything", som baseras på Hawkings hustrus bok om deras liv.

Han dök också ofta upp i tv-serier som Family guy, Big bang theory och the Simpsons. I den sistnämnda flashade han förbi inte mindre än fyra gånger genom åren.

Även inom musiken dyker han upp. Som i låten "Keep talking" från 1994 där Pink Floyd samplade ett citat med Stephen Hawking: "For millions of years mankind lived just like the animals, then something happened..."