"The confused african" – dokumentärserie med annorlunda finansieringsmodell

Artisten, musikern och tv-personligheten Ken Daniels kommer från Uganda, men bodde länge i Sverige. För ett par år sedan flyttade han tillbaka till sitt hemland och just den där omställningen - att fly från sitt hemland för att sedan återvända långt senare - utgör grunden för Jonny von Wallströms nya dokumentärserie "The Confused African".

– Att återvända till en plats där man inte vet om man hör hemma eller inte. Man förväntas höra hemma för att man ser ut på ett visst sätt, men man har också en väldigt stor distans och det är väldigt komplext att se sin identitet i allt det där och sen försöka starta ett nytt liv där.

Jonny von Wallström träffade huvudkaraktären i dokumentären, Ken Daniels, 2007. Då var Jonny nyexaminerad filmare och Ken fullt uppe i sin musikkarriär i Sverige - inte minst med gruppen Swahili Nation, och sedan dess har de till och från haft kontakt.

– Han hade varit en del av Eurodisco-eran här. Det var han som rappade på Pandoras låt "Trust Me". Han har en lång erfarenhet av att jobba med musik i Sverige. Det första jag gjorde när jag kom ut från filmskolan var en musikvideo åt Ken och hans band Swahili Nation. Det var min första kontakt med Uganda egentligen.

Jonny Von Wallström berättar att vad som gjort processen med dokumentären "The Confused African" både speciell och aktuell är att det finns så starka band mellan Sverige och Uganda.

Många ugandier flydde från sitt hemland till Sverige under sjuttiotalet efter att diktatorn Idi Amin blev Ugandas president efter militärkuppen 1971. Inte minst bodde Ugandas nuvarande president Yoweri Museveni länge i Angered utanför Göteborg.

– Många av de som jobbar i regimen och är högt uppsatta politiker har jättestark relation till Sverige. Många bodde här, framför allt i Göteborg under Idi Amin-tiden. Så det finns en relevans fortfarande. Vi kan lätt glömma att vi har jättestarka relationer med andra länder. Det är inga flyktingar, men det finns en naturlig fortsatt migration mellan de här länderna.

Regissören har jobbat i Uganda tidigare; filmen "The Pearl of Africa" om HBTQ-personer i ett av världens mest trans- och homofobiska länder turnerade filmfestivaler världen över och såldes även till Netflix. Precis som Jonny von Wallströms nya dokumentär startade "The Pearl of Africa" som en dokumentärserie på Youtube.

– Den var på största dokumentärfilmsfestivalerna och hade jättemycket hajp inom trans- och HBTQ-kretsar, men ändå så kändes det som att webserien överträffade det så vi kände att nu vill vi satsa på Youtube igen fast ännu mer, säger Jonny von Wallström.

Han menar att just det där att göra webbserier som "The Confused African", där Youtube utgör plattformen, på många sätt är framtiden för filmare. Jonny von Wallström menar att det sker ett slags skifte just nu, inte minst med utgångspunkt från dagens Youtube-stjärnor som konstant uppdaterar sina Youtube-kanaler inför miljontals följare världen över.

– Det här skiftet som sker nu som jag tror många är ganska rädda inför, handlar om att konstnärer måste bli mer personliga och det måste till någonting där man ger mer av sig själv än bara en film. De som lyckas är de som skapar band med sina fans.

Med fans menar Jonny von Wallström alltså inte bara folk som gillar filmernas teman och budskap utan även gillar hur filmerna är gjorda. Hur de är filmade, klippta och vilken utrustning som används. Parallellt med själva dokumentärserien "The Confused African" går en serie om tillblivelsen av dokumentären. En slags behind the scenes-serie vars syfte är att i förlängningen finansiera nya dokumentärer, dels genom sponsorer men framför allt genom att väcka intresse för online-kurser för filmare som Jonny själv håller i.

– Man kommer att behöva anpassa sig om man ska jobba med innehåll och berättelser. Att kunna engagera målgrupper på ett annat sätt. Att kunna vara mer interaktiv i sitt skapande för att kunna vara aktuell och för att kunna ha någonting mer än bara en produkt, en film eller ett konstverk lite då och då. Det räcker inte idag. Många förväntar sig att en artist ska släppa en ny låt om dagen eller en filmare en ny film i veckan. Om du är en av de som gör en film om året eller vart tionde år, fine – gör det då, men du kommer få väldigt svårt att leva på det.

Det första avsnittet av den åtta avsnitt långa dokumentärserien "The Confused African" släpptes förra veckan och det har redan fått stor uppmärksamhet, inte minst i Uganda.

– Vi såg ju direkt när vi släppte trailerna att den tog fart i Uganda. Man märkte att den kommer gå jättebra där, sen får vi se hur det förs över till resten av världen, säger Jonny von Wallström.

Nya avsnitt av dokumentärserien "The Confused African" dyker upp på Youtube en gång i veckan.