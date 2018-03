"Annihilation" – en filosofisk och geggig science fiction-skräckis

Det har pratats en del om science fiction-skräckisen "Annihilation" de senaste månaderna. Men inte bara om själva filmen, utan mycket har handlat om att filmbolaget inte ansåg filmen som tillräckligt kommersiell, utan lät den gå upp på bio i Usa, Kanada och Kina - och sålde resten av rättigheterna till Netflix. Till exempel i Sverige hade filmen premiär i veckan.

Det är lite anmärkningsvärt eftersom regissören och manusförfattaren är Alex Garland, en gång i tiden hyllad för sin roman "The Beach" och som sedan dess mest sysslat med film. Han regisserade "Ex Machina" med Alicia Vikander i huvudrollen, men han har också skrivit manus till filmer som "28 dagar senare", "Sunshine" och filmatiseringen av nobelpristagaren Ishiguros roman "Never Let Me Go".

– Det är väldigt tråkigt med tanke på att Garland har hämtat inspiration från Kubricks "2001: A Space Odessey" som är en av de mest filmiska filmerna som finns. Det här är en biograffilm rätt igenom. Men jag förstår också Paramount som har haft en del floppar i år, bland annat Aronofskys "Mother" och Paynes "Downsizing". Men det är synd att det går ut över den här filmen, säger Karin Svensson.



Det här är ju en film som bygger på första delen i Sothern Reach- trilogin, av Jeff Vandermeer. Och den handlar om ett mystiskt område, en förbjuden zon där vanliga naturlagar inte riktigt gäller. Som en uppdaterad form av bröderna Strugatskys "Stalker"

Vad tycker du om filmen?

– Jag tycker att det är så svårt att veta vad jag ska tycka om den här filmen, för det är så många saker samtidigt. Det är body horror, men otroligt intellektuell samtidigt. Jag har läst att det är en metafor för depression. Det känns som att den jobbar hårt för att inte göra science fiction-fansen nöjda. Den landar inte i något aha! säger Karin Svensson.

Hur är Tuva Novotny i en av rollerna?



– Vilken bra engelska hon har. Hon gör en liten, men väldigt fint mejsld roll. Jag tycker att hon är väldigt bra.

Det är en film som placerar sig i ett större sammanhang, att det bara är kvinnor i huvudrollerna.

– De gör det inte alls till en grej. Det handlar bara om att de ska göra ett jobb ihop.

Tror du att Paramounts oro kan ha något att göra med att det bara är kvinnliga huvudroller?

– Det är väl också att bitarna inte passar ihop. Man har inte sett ett gäng tjejer i en sån här miljö. Filmbolagen vill ha något som är lätt att beskriva och här blir det ganska svårt.

Men vad tycker du om filmen, om du bestämmer dig för vad du ska tycka?

– Det intellektuella innehållet är jättefascinerande, samtidigt som jag mår väldigt dåligt av det som är kladdigt. Men det har med mig att göra. Men det är utstuderat äckligt på sina ställen. Det tycker jag är svårt. Man bör se den, men man ska kanske köpa sig en stor maffig tv innan dess, säger Karin Svensson.