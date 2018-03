Ett av de första hatbrotten skildras i The Laramie Project i Skärholmen

Teaterkritikern Anneli Dufva gästade under fredagen Roger Wilson i P1 Kultur-studion för att tala om uppsättningen av The Laramie Project på Stadsteatern kulturhuset Skärholmen, i regi av Carolina Frände.

The Laramie Project är skriven av Moises Kaufman år 2000, efter ett sorts grupparbete av Tectonic Theatre, som gjorde en mängd intervjuer med invånarna i den lilla staden Laramie i Wyoming efter den unge, homosexuelle Matthew Shephards död.

Shephard misshandlades så grovt att hans liv inte gick att rädda. I Skärholmen görs rollen av Mattias Brunn.

Anneli Dufva hade med sig smakprov av den intervju hon gjort med Mattias Brunn, som kommer att sändas i sin helhet i Teaterprogrammet i P1 i april.



Mattias Brunn, född 1976, är skådespelare, regissör och dramatiker. Han fick sitt genombrott med Efter Fredrik - om en relation i skuggan av HIV och han har i hela sitt konstnärskap hållit sig inom en viss sfär av frågor.

Han dramatiserade Johan Hiltons reportagebok om hatbrott No tears for queers, likaså Männen med rosa triangel, som skildrade homosexuella i koncentrationsläger under andra världskriget.

Nyligen gjorde han också Landet inuti - en intervjubaserad uppsättning om att vara gay på svenska landsbygden.

