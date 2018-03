Betydelsefullt erkännande av ursprunget till Kumbaya

Håren reste sig på historikern Griffin Lotsons armar när han för sex år sen pluggade i hörlurarna och för första gången hörde H. Wylie sjunga i en 90 år gammal inspelning.

– Jag tänkte Gode Gud, kanske är det här den kända sången Kumbaya. Resten är historia! Vi hade forskat i år, nu var jag övertygad och det gällde bara att få med resten av världen, berättar Griffin Lotson.

Först trodde Griffin Lotson knappt att det var sant, att det han nyss hört faktiskt kunde vara låten "Kumbaya". Sedan började år av egna efterforskningar, tusentals timmar, egna investerade pengar. Han berättar att han reste flera gånger till kongressbiblioteket i Washington DC och lyssnade på sången och kollade i arkiven, där en av de anställda hittat inspelningen från 1926.

Länge var den dominerande berättelsen om sången Kumbaya att den förts till USA av en missionär. Men det Griffin Lotson hörde i inspelningen, var en dialekt som han kände igen mycket väl. Den härstammar från gruppen Gullah Geechee – ättlingar till slavar från Central- och Västafrika som över tid i Amerika utvecklade en egen kultur, däribland ett eget språk. Griffin Lotson tillhör själv Gullah Geechee och jobbar för en organisation som verkar för folkgruppens kulturarv.

Inspelningen från 1926 heter "Come by here". Men ordet "here" var ersatt av "ya". Ett ord som Griffin Lotson känner väl.

– "Ya" härstammar från Västafrika, och används i Gullah Geechee-dialekten. Orden "Come by ya" är det som senare blivit "Kumbaya", berättar han.

Att kongressen i slutet på förra året erkänt kopplingen mellan Gullah Geechee och Kumbaya har varit en betydelsefull markering.

– Det har gett ett erkännande åt en kultur som vuxit fram ur slaveriet. Det är en av världens mest kända sånger. Och nu får hela världen känna till dess ursprung, säger Griffin Lotson.