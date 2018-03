Leila Slimani är franskans ambassadör

- Nästa vecka reser jag till kina, sen till USA och förra veckan var jag i Marocko. Min vardag just nu består framförallt av mycket resande, säger Leila Slimani och kränger av sig pälsen på soffan.



Tunga blå sammetsdraperier hänger för dörrarna, det brinner en öppen brasa i ena hörnet och hissmusiken strömmar ut genom diskreta högtalare i den tjusiga Paris-barens tak.



Leila Slimanis succéroman Vaggvisa belönades med det prestigefyllda litteraturpriset Concourt 2016 och översätts för närvarande till ett trettiotal språk.

Men förutom att hon ger intervjuer om sina böcker har den fransk-marockanska författaren ytterligare ett uppdrag numera, som hon nyligen fått direkt av president Emmanuel Macron - som ambassadör för det franska språket.



- Det känns logiskt att det är en författare som försvarar det franska språket. Författaren har ju språket som sitt arbetsmaterial, säger hon.

Frågan om franskan, hur och varför den ska försvaras, är ständigt aktuell i Frankrike som de senaste decennierna haft en rad ministrar med särskilt ansvar för området.



- Som ambassadör försöker jag stödja projekt som kan förändra människors vardag, till exempel inom jämställdhet. Vi ska bilda ett parlament för franskspråkiga kvinnliga författare, och ett årligt möte för kvinnliga franskspråkiga företagare. Jag försöker vara konkret, säger Leila Slimani.

För henne är det viktigaste att ändra bild som länge dominerat - att Frankrike står i centrum för det franska språket, och att de andra franskspråkiga länderna, tex. i Västafrika och Nordafrika med sina egna sätt att prata franska, är periferin.



- Jag ser det som att det finns många olika franska språk, och de måste värdesättas.

Själv växte Leila Slimani upp med franskan som modersmål i ett marockanskt medelklasshem i huvudstaden Rabat där litteratur var en självklar del av livet. Redan som åttaåring läste hon franska sagor och romaner.



- Mina föräldrar fick en mycket klassisk utbildning när Marocko var koloniserat av Frankrike - de var de enda araberna i sin skola och de kände sig tvungna att tala korrekt, säger hon.

Och många i Nordafrika ser franskan just som kolonisatörernas språk och känner därför ett motstånd till det. Men det var inte Leila Slimanis upplevelse. Däremot var franskan en fråga om social klass.



- Det faktum att mitt modersmål var franska gjorde att andra visste vilken social kategori jag tillhörde. Tyvärr är uppdelningen mellan klasser väldigt tydlig i Marocko säger hon, som flyttade till paris som tonåring - något som blev en språklig lustfylld upptäcktsfärd för henne.



("Min mamma är läkare. under 30 år har hon jobbat i rabat, i stan där jag växte upp. alla kände henne. folk stoppade henne på gatan för att tacka henne eller be om råd. Hon var tbiba - kvinnlig läkare.")



I ett program på den franska kulturradion förra året reflekterade Leila Slimani över närheten mellan arabiskan och franskan, hur franskan har lånat in många ord från den dialektala marockanska arabiskan. Det insåg hon när hon som nykomling i Paris lyssnade på medresenärers konversationer på tunnelbanan. Där fanns tbiba, och många andra ord - qawa som kaffe, schwuaya som lite, eller mezkin som fattig..



- Det roade mig att höra såna familjära ord i fransmännens munnar, särskilt då de inte verkade veta varifrån de kom, säger hon och ler i soffan framför brasan.

Förutom att hennes föräldrar förde över en klassisk franska till henne, förde de vidare ett budskap - att språket är ett vapen: när man lärt sig behärska språket har man vunnit halva slaget.

Så vad handlar det här slaget om, som man ska vinna? undrar jag.



- När man kan uttrycka sina tankar, när man kan övertyga kan man bli en riktig medborgare. det är avgörande för ens integration i samhället, och för ens värdighet. När man inte har orden blir man en åskådare, säger Leila Slimani.

Hon tar gårdagen som exempel. Då besökte hon en organisation i en av Paris mer belastade förorter. där man lärde ut att kunna tala inför publik.



- Resultatet är otroligt - unga som tidigare inte lyckades stå upp för sig själva återfår en sorts stolthet genom orden. Det är jätteviktigt.

Också förebilder är viktiga, menar Leila Slimani. Hon märker själv hur hon som författare blivit en förebild för många, inte minst för unga marockanska kvinnor - en roll som hon tar på stort allvar.



- Det finns inte så många marockaner som får litterära priser i utlandet. När de ser mig tänker de: det kan hända mig också. Det får dem att drömma, och det måste man ta vara på.

Samtidigt ser hon ett problem med hur centraliserad den franskspråkiga bokbranschen är, hur långt bort den kan kännas för en ung person i Afrika. Hon tillhör själv ett av Frankrikes mest anrika och prestigefyllda förlag, Gallimard, som precis som de flesta andra ligger i Paris.



Ett viktigt steg i att utveckla det franska språket är att göra som i den engelskspråkiga världen - att man kanske publicerar i London, men att förlagen också har grenar ut i städer som Bombay eller Sydney, säger Leila Slimani.