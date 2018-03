Försäljningssuccé för John Olivers barnbok om Mike Pences kanin

Familjen Pence husdjur, en liten kanin vid namn Marlon Bundo, har under ämbetsperioden tagit plats i sociala medier, bland annat med sitt egna konto. Nu har kaninen också fått en, eller rättare sagt två stycken, barnböcker uppkallade efter sig.

Den ena, "Marlon Bundo's Day in the Life of the Vice President", är skriven av USA:s vicepresident Mike Pences dotter Charlotte och är illustrerad av hustrun Karen. Den handlar om en dag i kaninens liv som indirekt också är vice-presidentens.

Den andra boken, "Marlon Bundo’s Day in the Life of the Vice President", skriven av "Last week tonight with John Oliver"-medarbeten Jill Twiss, illustrerad av E.G. Keller handlar också om Marlon Bundo, men i denna bok blir Bundo kär i en annan hankanin.

I senaste avsnittet av tv-programmet ägnades större delen av sändningen åt Mike Pence. Bland annat tog hans samröre med den kristna organisationen Focus on the family som är kritisk mot homosexualitet. Därav handlingen i tv-programmets bok.

– Du vet, imitation är den högsta form av smicker, säger Charlotte Pence till Fox Business när hon får frågan om vad hon tycker om den konkurrerande barnboken.

– Men om vi ska vara allvarlig så bidrar hans bok till välgörenhetsorganisationer som jag tror att vi alla kan backa. Vi har två böcker om kaniner som ger pengar till välgörenhet, så jag är för det, fortsätter hon.

Alla intäkter från John Oliver-redaktionens bok går till The Trevor project, som arbetar för att rädda unga HBTQ-personers liv, och Aids United som fokuserar på få slut på aidsepidemin i USA. Delar av Pence-familjens bok går till organisationer som arbetar mot trafficking och ger konstnärsterapi för barn.

John Oliver-redaktionens bok toppar just nu Amazons bästsäljarlista och den första upplagan har sålt slut. Men programledaren och komikern har redan lovat att fler exemplar ska släppas. Även familjen Pences bok ligger på topplistan, just nu på fjärde plats.