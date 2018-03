Tvisten om "Blurred lines" avgjord

Upphovpersonerna till låten - Robin Thicke och Pharell Williams - stal delar av Marvin Gayes låt "Got to give it up" från 1977 när de skrev "Blurred lines", enligt ett beslut i en appellationsdomstol, skriver The New York Times och andra amerikanska medier.

Målet har följts noga av musikskapare och kritikerna har bland annat hävdat att en vinst för Gayes efterlevande skulle hämma kreativiteten. Det har också uppstått en diskussion om var gränsen mellan en hyllning och ett plagiat går.

En domare anser till och med att appelationsdomstolen med sitt beslut nu har Gayes efterlevande upphovsrätten till en hel musikstil.

Domstolen dömer Thicke och William att betala motsvarande cirka 46 miljoner kr för intrång i upphovsrätten till låten "Got to give it up", men hur lika är de båda låtarna då? Ja, döm själva i klippet här ovanför.

Titeln "Blurred lines" betyder för övrigt översatt till svenska "suddiga linjer" eller "otydliga gränser".