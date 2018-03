Om lermästarna Aardman Studios filmarv och värld

I dagarna är det svensk biopremiär för filmen "Grottmannen Dug". Den handlar om en ung grottman från stenåldern som försöker försvara sin stams idylliska djungelhem mot en tekniskt överlägsen bronsålderscivilisation.

Bakom "Grottmanen Dug" står den så ofta hyllade brittiska animationsstudion Aardman Studios, som startade på sjuttiotalet, och som under sina tidiga år bland annat var med och gjorde de animerade delarna av Peter Gabriels musikvideo till låten "Sledgehammer" och Nina Simones "My baby just cares for me". Men idag är de kända för helt andra saker, som figurerna "Fåret Shaun" och "Wallace och Gromit", två koncept som både blivit tv-serier och långfilmer.

– Den första jag såg var "Osten är slut", den första Wallace & Gromit-filmen då Wallaces älskade ost tar slut och tillsammans med Gromit bygger han en raket och far till månen som är gjord av ost för att ta med sig en bit hem. Det är inte ofta man gör en sån upptäckt som filmälskare. Den stod på på teven när jag gick förbi och jag fastnade för noggrannheten, säger Mårten Blomkvist som är ett stort fan av Aardman studios verk.

Att göra ett stort drama av vardagliga ting är något utav ett kännetecken för Wallace & Gromit. Den engelska filuren gör exempelvis komplicerade uppfinningar bara för att få sitt bröd perfekt rostat och som tidigare nämnt reser de till månen för att osten är slut.

– Regissören Nick Park har gått in i processen som att han gör en riktigt film fast med dockor. Det är mycket av appealen med det hela, säger Mårten Blomkvist.

Det har även gjorts "Flykten från hönsgården" tillsammans med amerikanska partnern Dreamworks, men det blev inget långvarigt samarbete.

– Jag hade blandade känslor för den. De drog i för mycket med actionsekvenserna jämfört med Wallace & Gromit. När det blir mer jakt bromsade de mitt nöje.

Aardman studios har gjort en del försök med dataanimation, men Mårten Blomkvist är inte heller någon fantast av till exempel "Bortspolad".

– Den känns konstigt att se, de har den typiska Aardman-fysologin i filmen, men samtidigt är de paketerade i stil med amerikansk dataanimation.

Roger Wilson har en annan formeln för en lyckad Aardman-produktion. Desto mer djur och mindre människor, desto mindre prat blir det och filmerna blir bättre. Exempelvis som i "Fåret Shaun"-långfilmen som kom för några år sedan. I den bioaktuella "Grottmannen Dug" är det dock många människor och inga djur.

– Det känns lite tråkigt att jag blev inbjuden för att prata om den. Men jag var skeptisk från början när det kommer till den filmen. Jag är alltid det när det utspelar sig under stenåldern. När man förpassar handlingen till den tiden har man dåligt med idéer.

Men du har kanske höga krav?

– Det är en bra barnfilm, men jag är ett sånt Aardman-fan och tycker att de kan bättre, säger Mårten Blomkvist.