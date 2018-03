Rocklegendaren Jerry Williams är död

Med sina över 50 år på scen som artist, blev Jerry Williams en av Sveriges mesta rockstjärnor. Många av hans låtar är älskade av svenska folket, till exempel 'Did I tell you' som toppade svenska singellistan när den kom 1988. Williams har vunnit två grammisar, senast 2010 då han tilldelades "Årets hederspris".

De senaste åren har Jerry Williams medverkat i flera shower och varit ute på turné. En kvarts miljon fans köpte biljetter till "Jerry – The Farewell Show", som blev en succé och fick förlängas. Hans senaste album "Ghost rider" släpptes 2015 och möttes av fina recensioner i media.

– Han var en oerhört rak person och hade sina synpunkter och åsikter som han stod för. Han var också en rolig person, säger Robert Hultman som tidigare var manager på Polygram och jobbade tillsammans med Jerry Williams.

– Det gör ont som sjutton. Det är jättetragiskt och vi har förlorat en artist som fortfarande höll och kunde spela in skivor, trots sin ålder, säger Robert Hultman.

Jerry Williams, född Erik Fernström, slog igenom som sångare i bandet The Violents i början av 60-talet. Med Jerry Williams som frontfigur spelade gruppen som förband till The Beatles 1963. Därefter har Williams haft en solokarriär som förvandlat honom till en av Sveriges populäraste artister.

– Han är en av de artister som har hållit på längre än de flesta. Han har aldrig förlorat lusten att fortsätta. På något sätt är det typiskt att han spelade in i det sista, man kan inte tänka sig att Jerry Williams skulle sluta, säger Robert Jonsson, musikredaktör på Sveriges Radio.

Med rötterna i arbetarklassen profilerade sig Jerry Williams som politiskt röd och vänstervriden. Före sin artistkarriär arbetade Jerry Williams som rörmokarlärling. Han fick LO:s kulturstipendium 1985 med motiveringen "han är en fin företrädare för en musikstil som kanske framförallt är arbetarklassens, i en bransch som präglas av hård kommersialisering och stor känslighet för tillfälliga trender håller han fast vid sin egen stil och har varit sin publik trogen, inte minst i folkparkerna".

– Oftast har det gått väldigt bra och musikaliskt slöt han cirkeln när han gick tillbaka och gjorde äldre rockabilly efter ett 70- 80- och 90-tal där han testade en del andra musikaliska vägar som ändå lät Jerry Williams, säger Robert Jonsson och fortsätter:

– Det är en storhet som artist att man kan ta in olika element i musiken, men ändå skapa sin egen signatur på det.

På Twitter har Vänsterpartiets partiledare uttryckt sin uppskattning för Jerry Williams livsgärning.

– Jerry Williams har lämnat oss, en stor röst för rocken och för arbetarklassen.

Även Centerpartiets partiledare, Annie Lööf, har uttryckts sin uppskattning till Williams genom Twitter.

– "Did I tell you" och "I can jive" är sedan länge inskrivna i den svenska rockhistorien. Över 50 år på scenen, imponerande musikskatt. Vila i frid Jerry Williams.

På sociala medier har flera fans uttryckt sin sorg.

– Rock in peace, Jerry Williams. Jag var sex år när du signerade min inköpa "To fast to live, too young to die" med ett "Rock on, Tobias". Det var otroligt stort för mig och polarna, skriver en man vid namn Tobias på Twitter.

– En folklig evighetsmaskin. Vila i frid Jerry! skriver en användare vid namn Benjamin.

Ett flertal berättar om musikminnen med Jerry Williams som går långt tillbaka.

– Min första idol. Låten ”Git it” med nonsensfrasen ” welo, welo, wapp, wipp,wipp var den i särklass mest nynnade mina första 10 år...Senare har hans version av ”Working Class Hero” haft större betydelse. Mina ögon tåras, skriver Johan.

– Hela min uppväxt. Kommer från en familj med många raggare .... Så detta är tungt. vila i frid KUNGEN av rock'n roll, skriver Corina.