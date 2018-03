Trumps tvärvändning – vill ge ökat stöd till myndigheter för konstärlig verksamhet

Myndigheterna The National Endowment of the Arts, NEA, och The National Endowment for the Humanities, NEH, föreslås få 153 miljoner dollar vardera under 2018. Det är 3 miljoner dollar mer än förra året.

Donald Trump har vid andra tillfällen föreslagit stora nedskärningar i den federala konstfinansieringen och sagt att NEA och NEH kan komma att läggas ned inom en snar framtid.

De uttalandena har lett till stora protester från organisationer och politiker. I slutet av februari gick 11 stiftelser knutna till konstvärlden ut och fördömde presidentens dåvarande budgetförslag.