Ready player one – maffig men själlös

Filmens titel: "Ready Player One"

Regissör: Steven Spielberg

Manus: Zak Penn och Ernest Cline

Skådespelare: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe m fl

Genre: Action/Science Fiction

Betyg: 3 av 5

"Ready Player One" utspelas år 2045 i en värld i så stort förfall att de flesta människor tillbringar sin vakna tid i en parallell virtuell verklighet med hjälp av VR-glasögon. Det är där som filmens hjälte, Wade Watts, tillbringar det mesta av sin vakna tid med att leta efter tre gömda nycklar. "Ready Player One" är nämligen en uppdaterad version av Roald Dahls "Kalle och Chokladfabriken". Den som lyckas lösa Oasis-grundarens gåtor och hitta hans gömda artefakter får nämligen ärva hela det virtuella kungariket.

Mycket av krutet i den här filmen har förstås lagts på att skapa VR-världen i Oasis, och det är bitvis extremt maffigt. I en av filmens första scener får man följa med i ett datorspelsrace som går genom New York, och jag satt liksom och skrockade för mig själv i de smått hysteriska scenerna när bilarna jagas av King Kong samtidigt som stora rivningskulor swishar förbi och bilarna försöker tränga ut varandra från banan.

En annan höjdpunkt är när vi tas med rakt in i filmen "The Shining" – en försmak av hur det skulle kunna vara att kunna spela inuti sin favoritfilm. Det stora, avslutande slaget är också storslaget – framför allt när det gäller populärkultursreferenstätheten.

Filmen bygger på en framgångsrik bok av Ernest Cline, som också varit med och skrivit manus till filmen. Trots det är filmversionen lite utslätad. Boken är mycket mer dystopisk, och skildrar på ett mer ingående sätt hur techjätten IOI med allt tänkbara medel slåss för att kunna ta över Oasis. I dessa tider av Facebookkritik och insikterna om hur de digitala jättarna övervakar oss alla så hade kanske det kanske varit ett spår som gjort mer intryck än specialeffektsöverflödet som filmen nu satsar på.

Boken handlar också mycket mer om 80-talets populärkultur, vilket filmskaparna tappar bort när man vill göra en film som ska imponera på dagens biopublik. I boken så spelar huvudpersonen till exempel ett spel där han ska komma ihåg mängder av repliker i "Monty Python and The Holy Grail". Tänk om Spielberg hade vågat låta publiken uthärda något så underbart torrt istället för att satsa på en mer given skräckfilmsklassiker.

Men framför allt misslyckas Spielberg med samma sak som så många andra före honom som gått vilse i tekniken. Att göra huvudpersonerna till mer än bara schabloner. De är liksom fortfarande tvådimensionella - oavsett hur mycket 3-D-effekter som Spielberg och hans team vräker på med. Och ska man nu referera till filmklassiker så är det ju förstås av största betydelse att man inte framstår som lättviktig i sammanhanget.

Vill man ha en häftig åktur i biostolen är det här förstås en härligt berg- och dalbana. Men vill man ha en lite mer djupgående effekt än åksjuka så är det här tyvärr lite av en besvikelse.