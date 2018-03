Strängare straff i dom om Swefilmer

De två männen var åtalade för att ha brutit mot upphovsrättslagen genom att erbjuda filmer på streamingtjänsten Swefilmer.



Hovrätten i Göteborg dömer båda männen för brott mot upphovsrättslagen och en av dem dessutom för grov penningtvätt.



Männen döms för att tillsammans ha gjort drygt 1 400 upphovsrättsskyddade filmer tillgängliga via Swefilmer, utan tillstånd från dem som hade upphovsrätt till filmerna.



För den man som döms för både brott mot upphovsrättslagen och penningtvätt skärper hovrätten fängelsestraffet från tre till fyra års fängelse.



Hovrätten tar ifrån mannen 4 miljoner kronor som han har tjänat på den brottsliga verksamheten.



Den andre mannen döms till villkorlig dom och böter i stället för villkorlig dom och samhällstjänst. Han tvingas betala tillbaka 10 000 kronor som han har tjänat på verksamheten.



De två männen ska tillsammans betala skadestånd på 2,2 miljoner kronor plus ränta till Nordisk Film A/S för upphovsrättsintrång.



Swefilmer har gjort 1 400 filmer tillgängliga på nätet med svensk textning, utan att ha rätt att sprida filmerna.

Enligt åtalet ska sajten också ha dragit in stora pengar som sedan slussats till konton utomlands. Därav åtalet för penningtvätt.

Det handlade om så kallad streaming, eller strömning, som innebär att filmerna går att se direkt i webbläsaren utan att man först behöver ladda ner filen.

Swefilmer fungerade alltså på ungefär samma sätt som Netflix, HBO Nordic eller SVT Play, men med skillnaden att sidan saknade tillstånd från upphovsmännen och var helt gratis att använda.

Sidan stängdes ner 2015 och då fanns också vad jurister beskrev som en lucka i lagen som gjorde att de som besökte sidan och tittade på filmerna inte begick något brott.

Därför skiljde sig sidan från till exempel Pirate Bay där man först laddar ner filmen innan man kan titta på den. Det har varit olagligt i Sverige sedan 2005.

Men förra året kom en dom i EU-domstolen som av experter tolkas som att det även ska vara olagligt att strömma om materialet lagts ut illegalt. Den domen måste Sverige följa men frågan har inte tidigare prövats i svensk domstol.